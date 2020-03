Covid-19: il Comune di Montepulciano vara nuove misure

Per la sicurezza dei propri dipendenti e cittadini/utenti sono stati individuati i servizi che richiedono la presenza e dove, invece, si può prevedere lavoro agile

MONTEPULCIANO. Sicurezza dei lavoratori e dell’utenza: lo svilupparsi dell’emergenza-coronavirus ha messo al centro dell’attenzione anche questo tema.

E per tutelare la salute dei propri dipendenti e degli utenti, il Comune di Montepulciano, dopo aver adottato tutte le norme di igiene e prevenzione che venivano indicate dagli organi centrali (ed aver anche organizzato un incontro informativo con il personale degli uffici, tenuto direttamente dal Sindaco Michele Angiolini dopo il primo caso di positività tra la cittadinanza), ha approvato un pacchetto di misure organizzative che potenzia lo “scudo” sanitario per i propri lavoratori e per l’utenza .

L’atto approvato dalla Giunta Comunale riconosce formalmente la possibilità di ricorrere al cosiddetto “lavoro agile” (o smart working) ovvero l’attività che può essere svolta da casa utilizzando la connessione ad internet per accedere alle singole postazioni ed operare dunque disponendo di tutta la mole di informazioni e strumenti (programmi, pacchetti applicativi e altro) che normalmente si hanno alla propria scrivania. In realtà già da alcuni giorni, sfruttando le opportunità offerte dalle norme varate dal Governo, il Comune aveva attivato tale possibilità, al fine di ridurre drasticamente i contatti sia tra dipendenti sia quelli (eventuali) con l’utenza.



“La tecnologia digitale consente ad alcune posizioni di lavorare dalla propria abitazione come se si trovassero in ufficio” spiega il Sindaco Angiolini. “Attraverso i trasferimenti di chiamata saranno presidiati anche i tradizionali numeri di riferimento, il nostro obiettivo primario è tutelare la salute dei dipendenti ma, allo stesso tempo, vogliamo rendere ancora più pronte le risposte ai cittadini, soprattutto sul tema dell’emergenza-coronavirus, e, infine, confidando nella ripresa, continuare a “costruire” per essere pronti al rilancio quando l’allarme si potrà considerare cessato”.

Nella stessa seduta la Giunta, presieduta dal vice-Sindaco, ha approvato le linee guida per svolgere i propri lavori anche con modalità telematica come suggerito anche dall’Anci proprio in questi giorni.



Dal secondo punto degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, ha così potuto partecipare in modalità telematica, con connessione da remoto, anche il Sindaco, che prosegue, in buone condizioni di salute, il proprio isolamento volontario.

Sono state individuate, a seguire, con la presidenza dell’organo esecutivo assunto dal Sindaco, le attività cosiddette “indifferibili” ovvero che devono essere rese con la presenza dei dipendenti. Si tratta, principalmente, delle attività di protezione civile, polizia municipale, stato civile, protocollo, messi notificatori, manutenzione straordinaria ma anche delle attività urgenti dei servizi sociali , come la funzione operativa di raccordo, con proprio personale, nell’ambito del progetto “Te lo portiamo noi” di risposta alle chiamate e gestione prenotazioni o l’erogazione di assegni di sostentamento. Comprese anche tutte le funzioni necessarie allo svolgimento delle attività del Comune (dalla Segreteria Generale alla logistica dei locali), l’ufficio stampa e comunicazione e quelle urgenti delle altre aree.

Per limitare la presenza del personale viene espressamente citata l’opportunità di ricorrere alla rotazione dei dipendenti, all’utilizzo delle ferie pregresse e ad altri istituti di congedo.



In conseguenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo, era stata immediatamente disposta una regolamentazione più sicura dell’accesso al pubblico a tutti gli uffici comunali, aperti prevalentemente per appuntamento, salvo emergenze. Il portone del Palazzo Comunale rimarrà chiuso fino a nuove disposizioni e l’accesso, attraverso la porta laterale di Piazzetta del leone, è regolato con un campanello, attivo negli orari di lavoro.

Pur nella difficoltà riscontrata di reperimento soprattutto di mascherine, il personale comunale è stato e sarà dotato di dispositivi di protezione individuali adeguati e all’entrata e all’interno degli uffici sono stati collocati erogatori di gel igienizzante.

Si sta già lavorando per implementare un sistema di svolgimento dell’attività del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni interne (conferenza dei capigruppo, commissioni) in modalità telematica grazie al coordinamento nella stesura degli atti necessari e all’individuazione delle soluzioni tecniche.



“La virtuosità di un Comune si misura, fortunatamente, nella quotidianità” afferma Angiolini. “Ma il patrimonio di buone pratiche che si accumula in condizioni normali si rivela prezioso nelle condizioni eccezionali e sono veramente soddisfatto della coesione che, in questa grave circostanza, hanno mostrato Amministrazione Comunale, Segretario Generale, Responsabili di Area e singoli dipendenti, nel pieno rispetto delle esigenze non solo lavorative ma anche personali di ciascuno”.