Covid-19: a Rapolano Terme attivo servizio di sanificazione

Intervento di Sei Toscana, su richiesta del Comune, su contenitori di raccolta dei rifiuti, cestini, arredi urbani e strade

RAPOLANO TERME. Sono in corso anche a Rapolano Terme le operazioni straordinarie di sanificazione e igienizzazione effettuate da Sei Toscana, su richiesta dei Comuni, su contenitori di raccolta dei rifiuti, cestini, arredi urbani e strade per contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19 (Coronavirus).

Il servizio, richiesto anche dal Comune di Rapolano Terme, è già attivo e proseguirà nei prossimi giorni secondo un calendario condiviso fra il gestore e l’amministrazione comunale che prevede interventi di sanificazione e igienizzazione con l’ausilio di mezzi dotati di un apposito additivo liquido virucida utilizzato per distruggere o inattivare i virus. Da sabato 28 marzo, inoltre, sarà attivo un servizio di igienizzazione utilizzando una macchina di ultima generazione capace di pulire e igienizzare cestini, panchine e strade grazie a un getto di vapore acqueo alla temperatura di 140 C°. L’intervento darà priorità alle strade limitrofe alle attività ancora aperte nel rispetto dell’ultimo DPCM per far fronte all’emergenza sanitaria del Covid-19 – generi alimentari, forni, macellai, tabaccai, ferramenta, poste e banche – e alle strade vicino ad ambulatori dei medici di famiglia, presidi sanitari, fermate degli autobus e stazione ferroviaria. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde di Sei Toscana 800.127484.