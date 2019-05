Costittuito il Comitato per Andrea Frosini sindaco

La lista Centrosinistra per Monteriggioni inconterrà Marco Minniti a Fontebecci

MONTERIGGIONI. Entrano nel vivo le iniziative pubbliche della lista “Centrosinistra per Monteriggioni” e cresce il numero di adesioni al Comitato che ha promosso la candidatura a Sindaco di Andrea Frosini. A Castellina Scalo in via Emilio Berrettini, 28. è operativa la sede elettorale.

Il Comitato Promotore è composto da molti cittadini, iscritti e non iscritti al PD di Monteriggioni, che hanno condiviso il progetto politico della lista e che sosterranno Andrea Frosini nella campagna elettorale sul territorio.

Di seguito i membri del Comitato Promotore: Abate Raffaele, Ammannati Eraldo, Banchi Marta, Barazzuoli Isacco, Bernini Luciano, Bichi Catia, Bonciani lapo, Buti Paola, Buzzichelli Franco, Cancilleri Antonio, Cancilleri Jessica, Canocchi Iliana, Carapelli Luciano, Carusi Franco, Casprini Paolo, Chellini Enzo, Chiappini Graziano, Chiavoni Raffaele, Cimpoeru Liliana, Corsi Claudio, Corsi Pier Luigi, Cresti Sandro, De Martino Matteo, Dei Paolo, Di Capo Eva, Ercolino Vincenzo, Fantoni Giancarlo, Fattorini Massimo, Ferrini Andrea, Filippeschi Luciano, Giacopelli Gianni, Giannetti Samuele, Giannozzi Aldo, Guerranti Roberto, Leone Maria, Mansholt Perla, Mezzullo Teodoro, Mori Luigi, Mulas Roberto, Negrini Manuele, Niccolini Beatrice, Nisi Diana, Nisi Italo, Petreni Luciano, Pianigiani Marcello, Piras Roberto, Pistolesi Francesco, Quarta Giuseppe, Regoli Andrea, Roscino Maria Chiara, Sani Antonella, Santoni Maura, Serri Francesco, Sorrentino Gianfranco, Spatafora Angela, Tabacco Alessandro, Turchi Francesco, Valeri Vasco, Varallo Elvira, Verdiani Fabio, Virto Massimiliano, Viviani Gabriele, Viviani Simonetta, Zani Rino.

A questi nomi si sono aggiunte, in breve tempo, oltre 100 persone che hanno scelto di aderire al Comitato, mettendosi a disposizione attivamente per le varie attività di promozione del programma elettorale e dei candidati consiglieri.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 10 maggio alle ore 18.30, presso il Circolo Arci di Fontebecci, sul tema della sicurezza pubblica. Andrea Frosini incontrerà Marco Minniti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.