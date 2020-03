Coronavirus: Monteriggioni attiva il Centro Operativo Comunale

Il sindaco Andrea Frosini ha attivato la struttura prevista dal Piano comunale di Protezione civile per maggiore coordinamento e informazione rivolta ai cittadini

MONTERIGGIONI. Il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini, ha attivato da ieri, martedì 17 marzo il Centro Operativo Comunale, C.O.C., per far fronte al diffondersi del contagio da Covid-19 (Coronavirus) anche sul territorio di Monteriggioni. Ogni sera, inoltre, il quadro aggiornato alle ore 20.30 relativo al comune di Monteriggioni sarà pubblicato sul sito internet del Comune, www.comune.monteriggioni.si.it, e sulla pagina Facebook istituzionale, Comune di Monteriggioni, indicando i dati relativi ai casi confermati positivi e ai casi sottoposti, in via cautelativa, a quarantena e a isolamento domiciliare su prescrizione dell’Azienda USL Toscana Sud Est.

Il Centro Operativo Comunale, previsto dal Piano comunale di Protezione civile in caso di emergenze, svolgerà funzioni di coordinamento fra il Comune e le associazioni di volontariato coinvolte in servizi specifici, fornirà informazioni ai cittadini e garantirà assistenza alle persone risultate positive al Coronavirus e, conseguentemente, sottoposte a misure di isolamento quarantenario domiciliare.

Appello alla responsabilità collettiva. Il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini, rinnova alla cittadinanza l’appello al senso di responsabilità collettivo, rispettando tutte le prescrizioni stabilite dal DPCM in vigore fino al 25 marzo, stando a casa e limitando gli spostamenti a motivi di lavoro, salute e primarie necessità comprovabili anche mediante la nuova autocertificazione disponibile anche sul sito internet del Comune, www.comune.monteriggioni.si.it. Si rinnova, inoltre, l’invito a seguire la situazione relativa a Monteriggioni utilizzando esclusivamente i canali istituzionali di informazione del Comune di Monteriggioni, quotidianamente aggiornati sugli sviluppi della situazione.