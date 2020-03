Coronavirus: la PA di Colle offre il servizio di spesa e farmaci a domicilio

Repertori Di Foto

COLLE DI VAL D’ELSA. Per essere vicini alla comunità colligiana ed alleviare le difficoltà causate dall’attuale situazione sanitaria e sociale dovuta al virus Covid-19 è stata attivata la possibilità per tutte le persone che ne hanno bisogno di farsi portare la spesa o le medicine al proprio domicilio. Il servizio è svolto in maniera gratuita e su base volontaria dall’Associazione di Pubblica Assistenza di Colle e dall’Associazione La Scossa, aggiungendosi all’attività di baby-sitter a domicilio organizzata da quest’ultima.

Si prevede di effettuare, finché la situazione non si sarà normalizzata, per ciascun richiedente fino a tre consegne a settimana di adeguate quantità di spesa.

Il servizio è destinato a tutte le persone che si trovano in qualsiasi modo impossibilitate a recarsi autonomamente a fare la spesa o a prendere le medicine.