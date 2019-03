Consegnato il furgone all’Emporio della solidarietà di Poggibonsi

“Quattro ruote per l’Emporio” era il nome del progetto di crowdfunding promosso dalla sezione soci Coop di Poggibonsi insieme all’Emporio della solidarietà e al Comune di Poggibonsi, nell’ambito della campagna Pensati con il Cuore della Fondazione Il Cuore si scioglie onlus. Lanciato a settembre 2018, in quaranta giorni il progetto ha raggiunto complessivamente la cifra di 15.681euro, fra donazioni online, fondi raccolti con le iniziative sul territorio e con il cofinanziamento della Fondazione Il Cuore si scioglie che ha raddoppiato quanto raccolto in crowdfunding.

A tutti coloro che hanno contribuito è stato consegnato l’attestato di partecipazione. La consegna del mezzo è avvenuta presso la concessionaria Renault Pampaloni di via San Gimignano.

"Sono tanti i ringraziamenti da fare – ha detto Giovanni Lisi, rappresentante della onlus Emporio della Solidarietà – perché tanti sono i soggetti che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo. Grazie alle tante associazioni e ai tanti cittadini del territorio, e non solo, che hanno aderito e alla Fondazione il Cuore si scioglie. Grazie alla Sezione Soci Coop di Poggibonsi che è stata il motore trainante per la raccolta fondi. Oggi abbiamo un mezzo di trasporto opportunamente allestito che sarà strumento indispensabile per l'attività dell'Emporio. Solidarietà non è una parola astratta, ma è l'effetto di una intenzione che diventa azione. Stamani tutti insieme, abbiamo esercitato un'azione di grande solidarietà. Per questo ringrazio le autorità presenti e tutti coloro che quotidianamente operano per l'Emporio e quindi il Comune, la Fondazione Territori Comuni Altavaldelsa e soprattutto le associazioni e i volontari che sono l'anima di questo luogo".

L’Emporio della Solidarietà, unica struttura del genere nella provincia di Siena, nasce nel 2016 a Poggibonsi come centro di distribuzione coordinata e gratuita di prodotti alimentari e generi di prima necessità. E’ costituito da tutte le associazioni già impegnate in progetti di solidarietà e contrasto alla povertà che hanno costituito una onlus di soli volontari, fra cui Misericordia Poggibonsi e Staggia, Pubblica Assistenza, Caritas, Centro Insieme, Acli Provinciali e San Vincenzo De Paoli, e collabora da sempre con i servizi sociali di zona e con l’Amministrazione comunale che ha messo a disposizione gratuitamente gli ambienti del market solidale. Sono circa 160 le famiglie assistite con beni alimentari donati dalla comunità, dal Banco Alimentare Toscano, dalla Comunità Europea e da sostegni diretti del Comune. Nel 2018 i volontari dell’Emporio hanno consegnato circa 414 quintali di derrate alimentari. Oltre 500 sono le persone prese in carico.

“Mi unisco ai ringraziamenti fatti da Giovanni e da tutte le associazioni della onlus che gestisce l’Emporio – dice David Bussagli, Sindaco della città di Poggibonsi – Sono io che ringrazio loro per la costante attività portata avanti e per questo ulteriore risultato raggiunto. Il progetto cresce, con il furgone, e cresce anche la comunità che continua a riconoscersi nei valori della solidarietà e della coesione. Un grazie a tutti i volontari per quanto fanno ogni giorno per aiutare chi ha bisogno e ai tantissimi cittadini e associazioni che hanno sostenuto il progetto e hanno permesso alla città di cogliere questo ulteriore obiettivo”.

“Siamo felici oggi di poter festeggiare la consegna di questo mezzo solidale, che servirà all’Emporio per portare avanti l’attività di distribuzione di generi alimentari, in continuità con l’impegno portato avanti da Unicoop Firenze nella lotta alla povertà”, spiega Paolo Viti presidente della Sezione Soci Coop Poggibonsi.

“La realizzazione di questo progetto – spiega Giulio Caravella, consigliere della Fondazione Il Cuore si scioglie – rappresenta un contributo concreto per la lotta alla povertà su questo territorio. Un traguardo che abbiamo raggiunto grazie alla collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni. Una grande rete di solidarietà che metteremo in moto anche nella prossima raccolta alimentare del 16 marzo”.