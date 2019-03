Conferenza esperienziale a Colle con Darshana Tedesco

COLLE VAL D’ELSA. “Il Risveglio della Coscienza nel Terzo Millennio” è il titolo della conferenza esperienziale che si terrà presso la Bottega Roots a Colle Val d’Elsa, sabato 9 marzo alle ore 16,30 a cura della scrittrice, regista, poeta e terapeuta energetica Darshana Patrizia Tedesco, autrice del libro “EOS-Energia Olografica Sistemica-Una via di trasformazione” Ed. Età dell’Acquario, che sarà presentato nel corso della serata a cura della Prof. Claudia Corti.

Organizzatrice della serata è l’Accademia Omnia, associazione di promozione sociale iscritta nel registro regionale delle associazioni riconosciute, con sede a Colle Val d’Elsa, che già da cinque anni si occupa sul territorio locale e nazionale, di alta formazione in ambito olistico per professionisti e non della comunicazione energetica e vibrazionale, nuove professioni del futuro, nell’ambito delle Discipline Bio-Naturali, Legge 4/2013.

Darshana Patrizia Tedesco, conferenziera di levatura nazionale, nel corso degli ultimi trentacinque anni accanto all’attività professionale, giornalistica e teatrale, conducendo una profonda ricerca personale, ha approfondito e integrato studi energetici in Italia, India e Sud America. Esperta delle maggiori tecniche energetiche conosciute, insegna il loro utilizzo come strumento di crescita personale, guarigione e di ottimizzazione della qualità della vita e delle relazioni umane.

Il libro EOS edito da una delle più importanti case editrici nazionali e diffuso nelle maggiori librerie italiane, nell’intento di Darshana, nasce per guidare un numero sempre crescente di persone verso argomenti rivelatori che riguardano il Sé, la realtà, la guarigione olografica dei corpi sottili e degli stati di coscienza, con la possibilità di divenire co-creatori consapevoli della propria evoluzione personale e planetaria in una nuova concezione di umanità, verso livelli superiori di coscienza risvegliata e creativa.

Ingresso aperto a tutti- Info accademiaomnia@mail.com