Confcommercio incontra i candidati sindaco turriti

Tra le proposte: “Revisione del regolamento dell’arredo urbano, ascolto e condivisione”

SAN GIMIGNANO. Revisione del regolamento dell’arredo urbano, ascolto e condivisione. Sono questi i punti prioritari per Confcommercio San Gimignano per lo sviluppo del tessuto commerciale della città. Temi che sono stati sottoposti ad entrambi i candidati, Federico Montagnani, candidato a sindaco con la Lista Civica CambiAmo San Gimignano, e Andrea Marrucci, candidato del centro sinistra in vista delle prossime amministrative del 26 maggio. Entrambi sono stati già stati incontrati presso la sede dell’associazione

“Discutiamo in anticipo e costruiamo un dialogo costruttivo in modo tale che non siano prese decisioni senza che ci sia stato l’ascolto”, questo è l’auspicio del presidente della delegazione sangimignanese Pierluigi Bartalini.

Tra le priorità illustrate da Federico Montagnani, presentate durante l’incontro con Confcommercio San Gimignano, ci sono la revisione del Regolamento sull’arredo urbano e la disponibilità al confronto con le associazioni di categoria sulle problematiche che riguardano il turismo e commercio. Andrea Marrucci, candidato del centro sinistra, ha parlato della necessità di recuperare alla politica una fase di ascolto, ha detto che abbiamo bisogno di un turismo più consapevole di regolare i flussi e della necessità di spalmare i flussi turistici nei vari mesi dell’anno, ha parlato poi di un piano particolareggiato del centro storico, di piano strutturale e vivibilità del centro storico, di un piano urbano della sostenibilità vivibile, della ripresa in mano del regolamento sull’arredo urbano e della necessità di studiare e programmare per realizzare la visione che di San Gimignano si vuol dare.