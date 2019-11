Con la visita al ‘Sentiero dell’Acqua’ termina ‘Ottobre in rosa 2019’ a Sinalunga

Una serie di iniziate, tra sport, musica, visite gratuite e guidate con lo scopo di promuovere la prevenzione contro il tumore al seno

SINALUNGA. Con la fine del mese di ottobre, mese della sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno, termina anche ‘Ottobre in rosa 2019’. Quest’anno, nel Comune di Sinalunga, oltre al palazzo comunale illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre e alle iniziative organizzate dall’associazione “Bettolle in Rosa”, come la realizzazione di manufatti di lana rosa, la passeggiata in rosa in collaborazione con l’Atletica Sinalunga, gli screening gratuiti e il concerto di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto all’ospedale di Nottola per il supporto psicologico oncologico, si è aggiunta anche l’iniziativa organizzata dal Gruppo Archeologico Sinalunghese che, tramite le volontarie del gruppo, ha permesso a più di trenta donne di visitare il cuore sotterraneo di Sinalunga: ‘Il sentiero dell’Acqua’.

‘Il sentiero dell’Acqua’, scavato nel 1265, ha come punto di partenza la Fonte del Castagno, luogo di ritrovo delle donne in epoca antica, per arrivare al grande Pozzo che si trova sotto la Sacrestia della Chiesa di Santa Croce. Le donne che hanno partecipato all’iniziativa, organizzata per sabato 26 ottobre, sono state accompagnate alla scoperta di questo luogo dal presidente del Gruppo Archeologico di Sinalunga che ha spiegato loro la storia dei cunicoli e le modalità costruttive. I cunicoli sinalunghesi furono scavati nel periodo medievale con la necessità di trovare nuove risorse d’acqua. Attualmente il pozzo è profondo 28 metri e largo 4, diventando 5 alla base che alla base diventano anche oltre 5 metri. Questo punto di approvvigionamento idrico fu di vitale importanza per tutta la comunità di Sinalunga fino all’inizio del XX secolo, quando fu realizzato l’Acquedotto dal Vivo, opera che cambio totalmente lo stile di vita di tutta la Comunità.

Il mese rosa, oltre a promuovere l’importanza della prevenzione per contrastare il tumore al seno, nel Comune di Sinalunga è stato esempio di un’importante sinergia e collaborazione tra le associazioni del Comune che si sono unite con l’obiettivo di ricordare a tutte le donne che, contro il tumore al seno, una delle forme tumorali più diffuse tra le donne, la prevenzione è la principale arma vincente

“Con la visita al Sentiero dell’Acqua si è concluso il programma di ‘Ottobre in Rosa 2019’ del nostro Comune. Il ricco programma è iniziato con la passeggiata in rosa organizzata dall’associazione ‘Bettolle in rosa’in collaborazione con l’Atletica di Sinalunga, seguita poi da una serie di eventi importanti per promuovere e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e sugli strumenti a disposizione di tutte le donne. Quello che hanno messo in campo le nostre associazioni è stato un bellissimo e importante lavoro di squadra che va a sviluppare ulteriormente l’attenzione a screening, controlli e incentivare la consapevolezza che la lotta contro il cancro è possibile” – è il commento dell’amministrazione comunale al termine del mese rosa.