Compie un anno l’Università Pegaso a Montepulciano

E' un punto di riferimento per la formazione universitaria nell'area sud Toscana

MONTEPULCIANO. La sede di Montepulciano, dell’Università Telematica Pegaso, il 20 novembre ha compiuto un anno dalla sua inaugurazione.

Il bilancio di quest’anno è sicuramente positivo. La sede sta seguendo oltre 100 studenti, in continuo aumento, ha collaborato con il Magnifico Rettore, Prof. Alessandro Bianchi, nella progettazione dell’indirizzo in turismo sostenibile, nel corso di laurea in Scienze Turistiche, ha messo in campo azioni sinergiche con realtà importanti del territorio quali: i plessi scolastici dell’area (Montepulciano, Chiusi, Chianciano, Capezzine e Cortona), il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, la biblioteca comunale di Montepulciano, con le amministrazioni locali e con tante aziende.

Grazie alla disponibilità dell’ateneo e di alcune realtà come Banca Valdichiana, Confederazione Italiana Agricoltori di Siena, Confesercenti di Siena, Unione dei Comuni Valdichiana Senese e la Fondazione Cantiere è stato possibile sottoscrivere convenzioni che prevedono benefici economici e non solo.

Gli obiettivi iniziali, di confermare Montepulciano come un polo strategico per la formazione universitaria della Valdichiana e di avere un ateneo a chilometro zero, si stanno raggiungendo.

“Sono convinto che il progetto di un’Università Telematica a Montepulciano – dice il Prof. Stefano Biagiotti responsabile della sede- è stato lungimirante visto gli ottimi risultati che stiamo riscuotendo. L’Università Pegaso, il primo ateneo telematico italiano con i suoi 60.000 studenti e le sue 75 sedi, è l’ opportunità per i giovani e i meno giovani di intraprendere o riprendere gli studi universitari”.

Avere una sede a Montepulciano per sostenere gli esami di profitto ed una segreteria sempre disponibile, per il disbrigo degli adempimenti burocratici, nell’orientamento e nella motivazione, è il valore aggiunto e una tranquillità per lo studente che si approccia ad una formazione on-line.

“L’Università Telematica Pegaso sede di Montepulciano -prosegue Biagiotti- è diventata in un anno un punto di riferimento per la formazione, per la ricerca, la promozione e la valorizzazione del territorio grazie alle relazioni che si sono potute creare con i diversi stakeholders. Ci ha premiato la serietà dell’ateneo, la disponibilità e il desiderio di realizzare le oltre 10 iniziative e di condividerle con il territorio”.

Alla sede di Montepulciano fanno riferimento studenti provenienti dall’area della Valdichiana e di tutta la provincia di Siena e delle confinanti Perugia, Siena, Terni, Grosseto, Arezzo e Firenze, grazie alla sua ampia offerta formativa costituita da 16 corsi di laurea, oltre a master e corsi di perfezionamento.

Terminato il primo anno si pensa già al secondo per il quale sono in programma molte iniziative in collaborazione con gli istituti superiori, le pubbliche amministrazioni, le associazioni e con chi desideri proporre eventi per il territorio.