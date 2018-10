Comitato per il Sì alla Fusione dei Comuni delle Crete: le iniziative

I prossimi incontri fissati per il 9 e 11 ottobre

ASCIANO. Continuano ad infittirsi gli incontri del Comitato per il Sì alla Fusione dei Comuni delle Crete.

Giovedì 4 ottobre Gianluca Scortecci per Serre di Rapolano, Andrea Moscadelli per Asciano, Paola Turchetti per Rapolano e Giampaolo Machetti per Arbia hanno incontrato gli elettori e cittadini ascianesi e non solo presso la sala del Circolo ARCI di Asciano Scalo.

Gli argomenti principe come le opportunità o la Opportunità per eccellenza, i finanziamenti (statali e regionali), la questione dell’identità, del nome del nuovo comune, il futuro del turismo, il coinvolgimento degli stessi cittadini in fase preparatoria del referendum – sono stati snocciolati dai quattro relatori mentre le diapositive alle loro spalle scorrevano a partire dalla emblematica allegoria del buon governo di Ambrogio Lorenzetti. Gianluca Scortecci ha spiegato tecnicamente come le fusioni effettivamente portano i contributi. Alla luce della sua lunga esperienza come amministratore, Andrea Moscadelli ha illustrato invece come funzionerà la macchina amministrativa del nascente comune toccando temi che stanno a cuore alla gente, come il funzionamento della macchina amministrativa, delle scuole, degli uffici e come un territorio più popoloso possa essere più appetibile per investimenti futuri. Paola Turchetti si è soffermata sull’importanza come “atto democratico” del referendum consultivo dell’11 novembre prossimo.

Molte le domande del pubblico. Si è parlato anche della prospettiva del crescente fattore di traino che avrebbero le associazioni culturali già presenti nei due comuni della fusione. Giampaolo Machetti ha toccato temi importanti come la viabilità, l’esigenza di migliorare le scuole e le case di riposo già esistenti, ma anche l’importante prospettiva di un comune privo di frazioni come sono state concepite finora ma costruito da quattro entità come Rapolano Terme, Serre, Asciano e Arbia.

Il Comitato per il Sì alla Fusione non si ferma con questa iniziativa. Nel corso dell’incontro sono state già annunciate nuove occasioni di confronto, come la serata-incontro ad Arbia il 9 ottobre presso il Centro Sociale Il Prato, dove la locale Consulta Territoriale ha già invitato due esponenti del Sì e due del no alla fusione. Infine è stato annunciato un ulteriore incontro l’11 ottobre ancora ad Asciano presso il Bar La Tranquilla.