"Io cambio" collabora al ciclo di incontri "Io mi informo"

COLLE VAL D’ELSA. Venerdì 13 Dicembre alle ore 18 presso la nuova sala polivalente Spazio847 in Via Oberdan 52, si terrà un incontro dal titolo “Come immagini la Colle del futuro? Piano strutturale e previsioni”

Sulla spinta delle tante domande che ci sono state poste in questi mesi a riguardo del futuro urbanistico di Colle, Io Cambio ha scelto di collaborare ad un’iniziativa proposta da Elsa Lab e Spazio847, ed invita tutta la cittadinanza colligiana a partecipare a questo primo appuntamento del ciclo di incontri dal titolo “Io Mi Informo”.

Iniziativa che nasce perché Io Cambio ha sempre sostenuto che un cittadino consapevole sia fondamentale per una migliore conoscenza e un dibattito costruttivo su determinati argomenti che riguardano il futuro della nostra città.

La serata avrà come ospiti il sindaco Alessandro Donati e Stefania Rizzotti di LdP Studio, incaricato dal Comune per la realizzazione del nuovo piano strutturale, sarà l’occasione giusta per porre domande e conoscere da vicino i processi che verranno realizzati nei prossimi anni.

L’invito è esteso a tutte le forze politiche ed ha come obbiettivo quello di dare la possibilità anche ai cittadini meno esperti di informarsi sull’argomento. Moderatore dell’incontro l’architetto Pietro Bucciarelli.