Colle Val d’Elsa: arriva una nuova pediatra all’ambulatorio del Centro Ippocrate

SIENA – In arrivo dal primo settembre prossimo a Colle Val d’Elsa un nuovo pediatra in sostituzione del dottor Sandro Valentini, che andrà nell’ambulatorio di Poggibonsi (nei locali della Misericordia in via Dante).

Si tratta della dottoressa Martina Casucci, che a decorrere dal primo settembre prenderà servizio presso l’ambulatorio pediatrico nei locali del Centro Ippocrate, in via Fratelli Bandiera al numero civico 67 (interno 1).

La dottoressa Casucci riceverà su appuntamento (previa telefonata al numero di cellulare 333 4059707, dalle ore 8 alle 10) oltre a garantire la propria reperibilità telefonica quando non sarà in ambulatorio.

La nuova pediatra riceverà nell’ambulatorio di Colle Val d’Elsa il lunedì dalle 14 alle 18; il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30; e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.