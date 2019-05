Colle Rinasce: Alessandro Donati presenta il programma

Il candidato sindaco del centrosinistra sarà alla Piscina Olimpia

COLLE VAL D’ELSA. Cambiamento, ascolto e rinascita: tre concetti fondamentali nel programma di Alessandro Donati, candidato sindaco del centrosinistra colligiano. L’appuntamento è per venerdì 3 maggio, alle ore 19 alla Piscina Olimpia, con “Colle Rinasce”, un titolo che è al tempo stesso un manifesto politico. Il professore presenterà le sue idee per fa rinascere Colle, dopo anni di immobilismo e chiusura. Verrà poi presentata la squadra composta dalle tre liste che sostengono la sua corsa a primo cittadino: Colle in Comune, Partito Democratico e La Sinistra per Colle. Un rappresentante per ogni lista presenterà i sedici candidati al Consiglio Comunale, per un totale di 48 candidati.

“Ringrazio tutti i candidati per aver scelto di metterci la faccia – fa sapere Donati – impegnandosi in prima persona per il cambiamento che Colle aspetta da tempo, mettendo in campo esperienze, passione e competenze fondamentali per far rinascere la nostra bellissima città. Una squadra giovane e determinata, di donne e uomini che rappresentano il tessuto sociale, economico, culturale, associazionistico e sportivo colligiano. Abbiamo riunito il centrosinistra, convinti che mettere insieme le differenze per raggiungere obiettivi comuni sia il compito della politica. Ci candidiamo a rappresentare i cittadini di Colle e a loro rispondiamo, mettendo l’ascolto, l’umiltà e il bene comune sopra ogni cosa”.

Tra i punti di forza del programma di Donati troviamo lo sviluppo economico, ecologicamente e socialmente sostenibile, il lavoro, la cultura, l’ambiente, i servizi pubblici, le associazioni e la manutenzione della città, che ha bisogno di maggiore cura, investimenti e nuove strutture. Per chi volesse conoscere le idee del candidato del centrosinistra e le liste che lo sostengono l’appuntamento è quindi per venerdì 3 maggio, alle ore 19 alla Piscina Olimpia. A seguire, dopo la presentazione, è prevista un’apericena aperta a tutti come momento di socializzazione, confronto e raccolta fondi per far fronte alle spese di campagna elettorale, totalmente autofinanziata.