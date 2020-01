Colle: pregiudicato accoltella un uomo a Colle

COLLE VAL D’ELSA. Alle ore 19.15 circa presso un supermercato di Gracciano di Colle un italiano di 57 anni, pregiudicato, ha accoltellato due volte, all’addome e alla schiena un italiano di 40, per motivi personali ancora da chiarire, per poi allontanarsi.

Giunta segnalazione alla sala operativa della questura di Siena da parte della stessa vittima, è stato girato immediatamente intervento al Commissariato di Poggibonsi. Sul posto è intervenuta la volante del commissariato, che ha visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato e sentito testimoni, unitamente ai Carabinieri nel frattempo arrivati sul posto.

A seguito dei primi accertamenti di Polizia e Carabinieri, che indagano congiuntamente, gli agenti hanno identifcato l’autore, conosciuto per i precedenti.

L’uomo, di origini siciliane ma residente a Colle, è stato rintracciato presso la sua abitazione, assieme ai poliziotti della Squadra Mobile nel frattempo giunti sul luogo del crimine.

L’uomo che indossava ancora gli abiti dell’aggressione ha ammesso il fatto di fronte alle evidenze palesate degli investigatori.

Subito è stato accompagnato negli uffici del commissariato di Poggibonsi assieme alla moglie, presente al momento del fatto.

Ora Polizia e Carabinieri stanno effettuando ulteriori accertamenti.

La vittima, residente a Colle, ha riportato ferite di circa 5 cm di profondità che fortunatamente non hanno interessato organi vitali e non corre pericolo di vita.

È stato trasportato all’ospedale ‘Le Scotte” di Siena per le cure del caso.

Il feritore è stato posto agli arresti domiciliari.