Colle: il Pd denuncia la fuga di funzionari dal Comune

COLLE VAL D’ELSA. Durante l’ultimo consiglio comunale il Sindaco ha denunciato la mancanza di personale qualificato nel Comune. Miriana Bucalossi, capogruppo del Partito democratico, ha un’altra opinione. “Negli ultimi anni” dichiara “da quando la giunta Canocchi si è insediata abbiamo assistito a una vera e propria fuga di funzionari esperti verso altri comuni”.

“Molti dipendenti comunali” continua “hanno sentito di non poter lavorare serenamente e hanno, quindi, chiesto la mobilità verso altre amministrazioni. Essendo in mobilità” spiega Bucalossi “i funzionari in fuga non possono essere sostituiti per concorso. Questo” continua “va a scapito dei cittadini che si trovano a non poter godere di servizi efficienti”.

La questione non si allarga solo ai cittadini. “Come testimonia il Documento Unico di Programmazione, prodotto dalla giunta, La situazione nell’ufficio tecnico, per esempio, è disastrosa. Come pensa, il Comune, di realizzare gli interventi di manutenzione richiesta? Negli altri uffici comunali non va meglio: infatti anche l’ufficio tributi è sguarnito”.

“Il Sindaco” va avanti Bucalossi “non dovrebbe biasimare quella che lui chiama ‘squadretta’ per le inefficienze del comune, ma chiedersi perché quelli che sono bravi tecnici preferiscono lavorare altrove, invece che nell’amministrazione che Canocchi sta guidando e spiegarlo anche ai cittadini” conclude.