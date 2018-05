Colle. La Lega segnala il degrado: “Serve maggiore decoro urbano”

"Non possiamo essere soddisfatti di vedere Colle con erbacce alte, buche nelle strade, marciapiedi sconnessi ed impraticabili "

COLLE VAL D’ELSA – «Per la Lega l’impegno ad aumentare in modo sensibile il decoro urbano è una prioritaria assoluta. Non possiamo essere soddisfatti di vedere Colle con erbacce alte, buche nelle strade, marciapiedi sconnessi ed impraticabili per anziani e disabili che si riempiono di pozzanghere al primo acquazzone.» afferma una nota della Lega Valdelsa.

«Questi sono interventi molto semplici per cui non sono necessarie grandi risorse economiche ma che cambierebbero la vivibilità dei luoghi e aumenterebbero il decoro urbano. Inseriremo nei nostri programmi per le prossime elezioni amministrative l’impegno ad istituire un assessorato al decoro urbano.»