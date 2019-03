Colle: “Io Cambio – Insieme si può” dà il via a “Passo & Spazzo”

COLLE VAL D’ELSA. È stata inaugurata domenica scorsa, in Via G. Oberdan 52/A a Colle di Val d’Elsa, la sede di “Io cambio – Insieme di può”, il nuovo progetto che ha fatto della voglia di cambiamento e del lavoro di squadra le proprie cifre distintive, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nell’occasione, di fronte a una sala gremita, sono state affrontate alcune delle tematiche più importanti, che andranno poi a comporre il programma elettorale, in via di definizione: commercio, turismo, cultura, il rapporto con l’Amministrazione, sport e associazionismo, ambiente, inclusione sociale, salute, decoro.

Proprio nell’ottica di un’azione subito concreta, la lista civica ha deciso di lanciare nelle prossime settimane l’iniziativa “Passo & Spazzo”, una serie di passeggiate eco-programmatiche nelle frazioni colligiane. «Passeggiando per le strade dei quartieri, i partecipanti potranno conoscere meglio i luoghi che li circondano, accompagnati dai residenti e, muniti di guanti e sacchi, contribuire al miglioramento del decoro – fanno sapere gli organizzatori -. In questo modo potremo subito mettere in pratica semplici azioni di pulizia, in modo che le buone parole trovino immediatamente uno sbocco concreto nell’azione insieme».

I cittadini, nei giorni precedenti, sono invitati a inviare foto e immagini storiche del proprio quartiere, che verranno confrontate con quelle scattate durante le passeggiate (Facebook Io Cambio – Insieme si può, tel. 348 8424856, email iocambiopercolle@gmail.com), in modo da permettere una riflessione a tutto tondo con i presenti.

La prima tappa prevista sarà all’Agrestone sabato 6 aprile. Il calendario prosegue poi domenica 7 aprile a Campiglia, sabato 13 aprile in Colle Alta, domenica 14 aprile in Colle Bassa, sabato 20 aprile alla Badia. Ogni appuntamento comincia alle ore 15.00 e avrà una durata di circa un’ora. Altre passeggiate verranno pianificate in seguito a Gracciano, Quartaia, Le Grazie, Selvamaggio e in altre zone di Colle.

«Il confronto con la popolazione – conclude la lista civica – sarà utile per impegnare il futuro sindaco e la propria squadra a “spazzare via” le criticità rilevate. La prossima settimana sveleremo il nome del candidato. Il programma elettorale è ancora in fase di costruzione, ma sarà reso pubblico non appena terminato. Chiunque può partecipare alla stesura delle proposte. Se siete interessati non esitate a contattarci su Facebook e Instagram, al numero di cellulare 348 8424856, o all’indirizzo di posta elettronica iocambiopercolle@gmail.com».