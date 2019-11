Colle: i consiglieri Boldrini e Ferrandi entrano in Italia Viva

COLLE VAL D’ELSA. Nasce il gruppo Italia Viva nel Consiglio comunale di Colle Val d’Elsa. Samuela Boldrini e Nico Ferrandi lasciano il Pd.

“Abbiamo scelto di creare il gruppo consiliare Italia Viva perché crediamo che la nuova forza riformista possa contribuire in maniera fattiva anche a livello locale – spiegano i due Consiglieri comunali Boldrini e Ferrandi, che aggiungono – Saremo alleati leali del centrosinistra e sosterremo in maniera costruttiva la maggioranza di cui facciamo parte e il Sindaco che abbiamo contribuito a far vincere, cercando di dare forte un contributo innovativo e nel segno dei necessari cambiamenti nel modo di amministrare la cosa pubblica anche a livello locale.

La nostra scelta si fonda sulla carta dei valori e sulle idee rappresentate dal nuovo partito voluto da Matteo Renzi a cui aderiamo e in cui troviamo rappresentata la nostra idea di futuro. Una forza politica giovane, innovativa, dove la vera parità tra uomini e donne è di casa, piena di entusiasmo e di idee per l’Italia e l’Europa. Abbiamo sempre sostenuto e perseguito l’idea che la politica debba essere viva, fatta di passioni e di partecipazione. Coerentemente con le idee che da sempre ci animano aderiamo al nuovo partito per continuare ad essere quello che siamo sempre stati e per rappresentare i cittadini che ci hanno eletto per le politiche che da sempre abbiamo sostenuto e oggi trovano casa in Italia Viva”.