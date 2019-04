Colle: Donati apre le porte della “Casa delle Idee”

Il candidato del centrosinistra inaugura la sede del comitato elettorale

COLLE VAL D’ELSA. Sabato 6 aprile alle 18,30 in via Oberdan di fronte alla Vecchia l’apertura della “Casa delle Idee”. In tanti, non riuscendo ad entrare, assistono dall’esterno e Alessandro Donati, volto nuovo della politica colligiana, è visibilmente emozionato. È stata sua la scelta di immaginare uno spazio che non sia un semplice comitato elettorale, ma piuttosto un laboratorio di idee e progetti a disposizione della città.

“Uno spazio di e per Colle – spiega Alessandro Donati – che abbiamo scelto di chiamare “Casa delle Idee”. A Colle le buone idee non mancano ma spesso se non vengono raccolte, condivise e tradotte in progetti, si disperdono e volano via. Le idee per diventare realtà hanno bisogno di una casa e noi abbiamo scelto di metterne a disposizione una”.

Se ieri sera si è inaugurato il comitato, sull’agenda del candidato del centrosinistra sono già segnati i prossimi appuntamenti: martedì 9 alle 21.30 sarà a Campiglia presso il Circolo di Quartiere e mercoledì 10 alle 21.30 a Gracciano presso il Circolo Arci OIKOS.

Come per i precedenti incontri anche questi due saranno delle assemblee pubbliche nelle quali Donati parlerà direttamente con i cittadini, scelta che il candidato sindaco ha portato avanti fin dall’inizio.