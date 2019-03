Colle: Bargi candidata ideale per FI e FdI

Angela Bargi (foto tratta da Valdelsa.net)

ANGELA BARGI E’ IL CANDIDATO A SINDACO A COLLE VAL D’ELSA PER FORZA ITALIA E FRATELLI D’ITALIA

“Angela Bargi ha il profilo giusto per vincere le elezioni amministrative che si svolgeranno a Colle Di Val D’Elsa il prossimo maggio”. Ad affermarlo in nota congiunta sono il coordinatore provinciale di Forza Italia Lorenzo Lorè, con Simone De Santi vice coordinatore che segue le elezioni in Val D’Elsa, e il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Gianni Martinucci, assieme a Francesco Michelotti assessore al Comune di Siena e dirigente nazionale del partito.

“Partendo dall’esperienza di De Mossi, anche a Colle abbiamo scelto un candidato autenticamente civico e indipendente dai partiti, per offrire alla Città una prospettiva di crescita e nuovo sviluppo.

Già nel mese di ottobre 2018, in rappresentanza dei nostri partiti, avevamo sondato la disponibilità di Angela a candidarsi con una sua lista civica a Colle, la nostra convinzione parte da lontano ed è stato frutto di un continuo confronto e condivisione di strategia con la candidata.

La professionalità di Angela, assieme alla sua indipendenza da ogni logica della vecchia politica, sono la miglior garanzia per ridare nuova linfa a Colle Val D’elsa, che per troppo tempo ha pagato l’inerzia di una sinistra oramai incapace di governare le complesse dinamiche di una Città che negli anni è andata sempre più spengendosi.

Forza Italia e Fratelli d’Italia daranno tutto il loro appoggio ad Angela, certi che saprà interpretare e fare sintesi delle varie esigenze che nascono dal territorio e che mettono tra i primissimi punti, il lavoro, il decoro urbano e la sicurezza”.