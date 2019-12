Civiche Insieme Poggibonsi: “Staggia: alloggi ERT di Via Pace, un altro Natale nel disagio”

POGGIBONSI. Il Gruppo consigliare Civiche Insieme ha presentato una interrogazione per sollecitare un intervento del Comune, in qualità di proprietario dell’immobile, per le case di via Pace a Staggia. Gli alloggi E.R.T. di Via della Pace a Staggia Senese, seppure di recente costruzione, versano in condizioni di forte degrado da molti anni: gli scarichi fognari traboccano nei garage e negli appartamenti, l’ascensore non è mai entrato in funzione il che limita l’accessibilità dei piani superiori da parte di persone disabili (obbligo imposto dalla legge 13/1989), infiltrazioni d’acqua, intonaci staccati e muffe in molti locali. È da segnalare in oltre l’evidente degrado del piazzale/parcheggio con pozzetti e griglie a terra disconnessi che risultano potenzialmente pericolosi per gli stessi assegnatari ed eventuali visitatori e oltretutto il piazzale risulta anche carente di illuminazione. Tante famiglie vivono da anni in questa situazione di degrado in condizioni igieniche sanitarie precarie. Gli alloggi sono dati in locazione dietro corrispondenza di un canone, comprensivo di oneri di gestione delle parti comuni, per cui ci si aspetta un trattamento idoneo a garantire la dignità abitativa di tutte le donne e gli uomini in situazione di svantaggio economico e sociale, quali sono gli assegnatari. Il nostro gruppo consigliare ha presentato una interrogazione per chiedere al Sindaco di contenere il più possibile il disagio abitativo di questi nuclei familiari. Vogliamo sollecitare, con questa interrogazione, l’Amministrazione comunale a farsi almeno promotrice di riunioni periodiche tra propri Addetti e gli utilizzatori del fabbricato, per condividere le problematiche già evidenziate e pianificare gli interventi necessari.

Simone De Santi e Ireneo Mesce