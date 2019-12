Civiche Insieme Poggibonsi: “Impianti sportivi: servono interventi urgenti”

Interrogazione in Consiglio Comunale per sollecitare l'Amministrazione comunale ad effettuare la manutenzione nelle palestre delle scuole Pieraccini, Leonardo da Vinci e negli impianti sportivi del Bernino

POGGIBONSI. Il Gruppo Consigliare Civiche Insieme ha presentato una interrogazione per sollecitare l’Amministrazione comunale ad effettuare interventi urgenti di manutenzione nelle palestre delle scuole Pieraccini, Leonardo da Vinci e negli impianti sportivi del Bernino .

Tante famiglie ci hanno segnalato lo stato di degrado o inagibilità di molti spogliatoi e bagni o di cattivi odori che si riscontrano negli spogliatoi e bagni delle nostre palestre.

In particolare ci sono stati indicati casi di scatole elettriche aperte con cavi esposti, presenza di infiltrazioni (macchie umide e deterioramento dell’intonaco), bagni con tubi “a vista” (Bernino), bagni alla turca” datati e con evidenti incrostazioni (Pieraccini), presenza di forti odori provenienti dall’ impianto fognario (Leonardo), assenza di asciugacapelli (Pieraccini), infissi e porte rotte, impianti idraulici mal funzionanti. Piccoli e grandi disagi che rendono mal fruibili le strutture oltre a presentare casi di potenziale pericolo per la sicurezza degli utenti.

La nostra città dispone fortunatamente di molte strutture ove i nostri figli possono praticare sport e questo rende Poggibonsi una città vivibile e attrattiva.

Per questo motivo è importante mantenere questo patrimonio in buono stato per non creare condizioni di disagio per gli abituali fruitori oltre a provocare anche un danno di immagine alla nostra città quando le palestre vengono utilizzate da atleti provenienti da altre località.

Con l’interrogazione presentata, il Gruppo consigliare Civiche Insieme vuole portare all’attenzione questo problema e sollecitare l’Amministrazione comunale ad intervenire con urgenza per risolvere questi piccoli e grandi disagi che in molti casi durano da anni.