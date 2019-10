Civiche Insieme Poggibonsi: “Cinque anni per contribuire a migliorare Poggibonsi”

POGGIBONSI. Il Gruppo Consiliare Civiche Insieme presenta il suo programma dei prossimi cinque anni con una nota di Simone De Santi.

“Vogliamo prima di tutto ringraziare i nostri elettori, 1.700 cittadini e cittadine che ci hanno dato fiducia per amministrare la nostra città, hanno dato fiducia al nostro programma ed alla nostra natura civica, una lista di candidati senza tessere di partito che hanno dato moltissimo e che io voglio ringraziare

La nostra azione in Consiglio Comunale sarà propositiva e non ideologica basata sui punti del nostro programma elettorale: Lavoro-Ambiente-Sociale. Voteremo a favore di ogni proposta che verrà presentata nell’interesse generale e indipendentemente che provenga dai banchi della maggioranza o dell’opposizione.

Ci siamo presentati come forza civica con l’obiettivo di aumentare i posti di lavoro ed aiutare le imprese locali, sviluppare l’economia circolare ed il rispetto ambientale, assistere le famiglie in difficoltà con un nuovo approccio ai problemi sociali.

In un nuovo clima politico in città ed in Consiglio comunale, riproporremo alcuni temi della campagna elettorale importanti per la vita di tutti i giorni (viabilità, perdite d’acqua, posteggi, sicurezza e qualità del centro e delle periferie) ed i progetti di sviluppo di questa città (reddito energetico, obiettivo rifiuti zero, aumento del verde pubblico, recupero zone industriali, ampliamento pista verde, bebè card da spendere nei negozi comunali).

Ci aspettano altri cinque anni di impegno civico per migliorare la nostra città e noi manterremo l’impegno preso con ognuno dei cittadini e delle cittadine che ci hanno dato la loro fiducia”.