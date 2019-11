“Civiche Insieme”: “Pianteremo alberi in città per la Festa dell’Albero”

Verranno messi a dimora due alberi: un Ciliegio Giapponese ed un Olmo, nei Giardini pubblici di via Pieraccini e dell’ex area Sardelli

POGGIBONSI. Il 21 Novembre si festeggerà in tutta Italia la Festa dell’Albero 2019.

La nostra Associazione vuole partecipare simbolicamente a questa importante festa con la messa a dimora di due alberi, un Ciliegio Giapponese ed un Olmo, nei Giardini pubblici di via Pieraccini e dell’ex area Sardelli.

Abbiamo presentato la richiesta agli Uffici tecnici del Comune per chiedere l’autorizzazione a piantare gli alberi il prossimo week end, un gesto simbolico per riportare l’attenzione sull’importanza del verde in città. Gli alberi riescono a migliorare la qualità della vita di ogni cittadino: abbassano la temperatura durante l’estate, proteggono dal freddo intenso durante l’inverno, producono ossigeno e riducono lo smog nelle nostre strade. I viali alberati ed i Parchi contribuiscono al benessere complessivo delle persone oltre ad aumentare l’estetica dei palazzi e dei quartieri con effetti positivi anche sul valore economico degli immobili. Lo Stato ha da tempo riconosciuto l’importanza degli alberi in città. Già dal 1992 infatti, introducendo l’obbligo poco conosciuto ed applicato dai comuni, di porre a dimora un albero per ogni bambina e bambino nati nel proprio territorio, lo Stato ha voluto incentivare i Sindaci ad incrementare il patrimonio arboreo e la sensibilità collettiva verso la Natura e l’Ambiente anche in città.

Da alcuni sopralluoghi effettuati in città, abbiamo potuto rilevare che molte piante di recente messa a dimora, sono seccate e andrebbero sostituite. In particolare invitiamo l’Amministrazione ad impegnarsi proprio in concomitanza della Festa dell’Albero ad intervenire in via Redipuglia, nel Parco Baden Powell ed in via San Gimignano per sostituire tutti glia alberi morti e o recentemente tagliati come in Piazza Nuova.

Gli alberi sono esseri viventi e vanno curati dal momento del loro impianto sino al loro abbattimento. La buona gestione del verde nasce da una corretta progettazione di dove e quali alberi mettere a dimora e da una costante manutenzione. Non basta piantarli e poi dimenticarsene.

Per l’evento promosso dalla nostra Associazione, appena ottenuta l’Autorizzazione comunale, faremo sapere a tutti i cittadini interessati la data esatta ed il luogo esatto della piantumazione degli alberi.

Associazione Civiche Insieme