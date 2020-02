‘Cittadino informato’, un’app per le informazioni di pubblica utilità

Il Comune di Trequanda ha aderito al servizio gratuito che notifica alla cittadinanza di eventuali allerte ed eventuali emergenze diramate dalla Protezione Civile Nazionale

TREQUANDA. Una nuova opportunità di informazione gratuita è messa a disposizione di tutti gli abitanti del Comune di Trequanda grazie al servizio “Cittadino Informato”, un’app disponibile per ogni dispositivo mobile e facile da utilizzare anche per le persone meno abituate alle nuove tecnologie. Grazie a questa app è infatti possibile essere informati in tempo reale sulle eventuali emergenze e sui bollettini emanati dalla Regione Toscana, relative alle emergenze meteo e alle altre criticità di competenza della Protezione Civile. Tutti gli utenti hanno l’opportunità di ricevere delle comode notifiche “push” in modo da ricevere una comunicazione rapida ed efficace delle eventuali emergenze. Grazie a una mappa integrata, è inoltre possibile consultare i principali contenuti del piano di protezione civile, la localizzazione delle aree a rischio del nostro territorio e le corrette norme comportamentali da adottare per ciascuna tipologia di rischio.

“Abbiamo aderito convintamente a questo servizio che è reso possibile grazie all’impegno dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, per consentire alla cittadinanza di essere maggiormente preparata in caso di emergenza – dichiara il Sindaco di Trequanda Roberto Machetti – Questo progetto sottolinea l’importanza per il servizio di protezione civile di agire sinergia come Unione dei Comuni e non come azioni isolate delle singole amministrazioni: allo stesso modo è importante che la cittadinanza sia correttamente informata, sia per le più comuni allerte meteo, sia per eventuali emergenze o criticità per cui c’è bisogno di un impegno complessivo da parte di tutta la comunità.”

L’app “Cittadino Informato” è disponibile gratuitamente all’interno dei principali store online: è sufficiente installare l’app e selezionare il Comune di Trequanda nel menù a tendina iniziale per cominciare a ricevere tutte le comunicazioni di pubblica utilità. Il progetto è realizzato da Anci e Regione Toscana, a cui l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese ha aderito attraverso tutti i comuni facenti parte dell’area, come utile strumento di comunicazione rapida ed efficace in risposta a determinate criticità relative ai servizi di Protezione Civile e di allerta meteo.