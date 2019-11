La Statale 68 chiusa per il recupero del mezzo. Non ci sono stati sversamenti

Foto di repertorio

COLLE VAL D’ELSA. I vigili del fuoco del Comando di Siena e del comando di Firenze stanno intervenendo in Comune di Colle Val D’Elsa, SS 68 km 59 per recupero mezzo pesante uscito dalla sede stradale, trasportante acido cloridrico.

Non si segnalano sversamenti di liquido e per consentire le operazioni di soccorso al momento la strada è stata chiusa al traffico.