Ciclopedonale: finanziato il progetto che collega il sentiero della bonifica alla stazione ferroviaria

A Sinalunga duecentomila euro dalla Regione Toscana attraverso fondi europei

Riccardo Agnoletti

SINALUNGA. Un finanziamento di 200.000 euro per realizzare il percorso ciclopedonale di collegamento tra il Sentiero della Bonifica e la stazione ferroviaria, i principali centri abitati del comune e il percorso della Via Lauretana Senese. È quanto assegnato dalla Regione Toscana attraverso i Fondi strutturali europei, in particolare del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) – Infrastrutture 2014-2020.

«Apprendiamo con soddisfazione il finanziamento del progetto – dichiara il sindaco Riccardo Agnoletti – , un intervento in grado di andare ad ampliare l’offerta di fruizione del nostro territorio. Ringrazio l’assessore Ceccarelli , la struttura tecnica della Regione, l’ufficio tecnico del comune di Sinalunga e l’associazione Amici della chianina che insieme al comune hanno contribuito ad elaborare il progetto». Il progetto sarà illustrato alla popolazione nel corso di un’iniziativa pubblica nel mese di aprile.