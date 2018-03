Chiusura temporanea dello stabilimento termale di Petriolo

Colorazione anomala per le acque: avviati gli accertamenti di autocontrollo

Terme di Petriolo

MONTICIANO. Le Terme di Petriolo, in località Petriolo a Monticiano, in provincia di Siena, a seguito della presenza di acqua termale di colorazione anomala e dopo aver avviato tutti i necessari accertamenti, hanno deciso, in via precauzionale, di chiudere lo stabilimento da oggi, giovedì 8 marzo. Le terme sono state immediatamente sottoposte a tutte le forme di autocontrollo e hanno avviato i necessari accertamenti che proseguiranno domani, venerdì 9 marzo. La durata della chiusura dell’attività non è, al momento, quantificabile.