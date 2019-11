Chiusi: ufficializzate le date dell’inchiesta sul progetto Acea

Martedì 12 novembre il primo incontro

CHIUSI. Una nota ufficiale conferma la convocazione della prima seduta dell’inchiesta pubblica sul progetto Acea Ambiente Srl.

Alessandro Franchi, presidente dell’Inchiesta Pubblica, ha convocato l’audizione preliminare dell’inchiesta pubblica ai sensi art. 53 L.R. 10/10 relativa al procedimento di VIA ai sensi D.Lgs.152/06, artt. 23 e s.m.i.; L.R. 10/10, Tit. III, nonché al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi art. 27bis D.Lgs. 152/06 relativi al “Progetto impianto recupero fanghi biologici prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per produzione bio-lignite” da realizzare nel Comune di Chiusi, località “Le Biffe”, area ex “Centro Carni”- Proponente: Acea Ambiente Srl.

Come previsto i lavori inizieranno martedì 12 novembre (ore 15.30 Sala Conferenze San Francesco) e avranno lo scopo di valutare la fattibilità della progettazione proposta dal gruppo Acea.

Durante il corso del primo incontro il presidente individuerà le posizioni delle parti partecipanti all’inchiesta pubblica e ne raccoglie le indicazioni ai fini della nomina dei due Commissari che devono essere espressione delle posizioni contrapposte (contrarie e favorevoli al progetto) registrate nel corso dell’audizione stessa e presenterà ai partecipanti, raccogliendo eventuali osservazioni, la proposta del programma dei lavori dell’inchiesta completo del calendario delle audizioni successive, delle modalità di accesso alle audizione da parte del pubblico e delle modalità di conduzione dell’inchiesta.

Mentre la seduta successiva (martedì 19 novembre) sarà completamente dedicata al confronto tra gli esperti delle Università di Siena, Firenze e Pisa, i progettisti Acea e gli esperti dei Comitati. A questi due incontri ne seguiranno altri due dei quali sarà data successiva comunicazione.

Gli incontri dell’inchiesta pubblica sono aperti a tutta la cittadinanza e per partecipare è sufficiente inviare una comunicazione di partecipazione (fino a 48 ore prima della prima seduta, quindi entro il 10 novembre alle ore 15:30) al Comune di Chiusi a mezzo pec all’indirizzo protocollo.chiusi@legalmail.it oppure inviando un fax al numero 0578227864 o anche per posta ordinaria indirizzata a Comune di Chiusi Piazza XX Settembre, 1.

L’avviso pubblico di convocazione dell’audizione preliminare è disponibile sull’albo pretorio e sul sito del Comune e sul sito internet della Regione Toscana all’indirizzo www.regione.toscana.it/via, inoltre, è stato inviato per PEC a tutti gli osservanti.