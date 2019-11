Chiusi: tutti gli eventi aspettando il Natale

Tra qualche giorno saranno installate le luminarie a cura del Comune e dei due Centri Commerciali Naturali e l'atmosfera natalizia inizierà a farsi sentire

CHIUSI. A Chiusi inizia l’attesa del Natale con oltre un mese di iniziative tra cultura, tradizione, musica e divertimento, per grandi e piccoli. Tra qualche giorno saranno installate le luminarie a cura del Comune e dei due Centri Commerciali Naturali e l’atmosfera natalizia inizierà a farsi sentire ancora di più. Particolarmente attesi alcuni momenti entrati ormai nella tradizione chiusina che partono con il black Friday weekend nei negozi del Ccn Chiusinvetrina a Chiusi Scalo (29 novembre/1° dicembre). A dare il via al cartellone di Dicembre la Fiera della Stazione (1° dicembre a Chiusi Scalo), i mercatini Via delle Stelle (in via Pasubio a Chiusi Scalo 1,7,8,14,15 dicembre), le iniziative pensate per i bambini per le vie di Chiusi Scalo, gli auguri di Natale con il Gospel al Teatro Pietro Mascagni (il 21 dicembre alle 21.15), Pompieropoli e Babbo Natale dal Cielo (22 dicembre, tutto il giorno in Piazza Garibaldi e alle 17.30 in Piazza Dante a Chiusi Scalo), il Capodanno con il brindisi di mezzanotte intorno alla pira di fuoco ed il dj set in Piazza Duomo, il Concerto di Capodanno della Filarmonica Città di Chiusi (1 gennaio ore 17.00 Chiusi Città, Duomo) l’Arrivo dei Re Magi a Cavallo (5 gennaio Chiusi Città), La Befana vien di Notte (5 Gennaio Montallese, impianti sportivi) e la cena delle befane il 5 gennaio nei terzieri della città di Chiusi. Tutte le iniziative sono consultabili sui siti VisitChiusi.it e prolocochiusi.it dove sì possono trovare anche gli eventi pensati per valorizzare il patrimonio storico e archeologico della città con, ad esempio, incontri, convegni e laboratori per bambini, oltre a giornate ad ingresso gratuito al Museo Nazionale Etrusco (Museo per Tutti 1,8, 26 dicembre e 5 gennaio). Nei Musei della Città di Chiusi, uniti da biglietto unico, è attiva la Mostra Riscrivere il passato, il nome etrusco di Chiusi e altre storie, fino al 29 Marzo 2020.

“I prossimi eventi a Chiusi – sottolinea il vicesindaco Chiara Lanari – aspettando il Natale sono raccolti in un calendario di iniziative che abbraccia ogni generazione grazie alla sinergia tra i due Ccn, la fondazione orizzonti d’arte, tante associazioni e volontari, che ringraziamo profondamente. Una serie di appuntamenti dedicati a tutta la famiglia che aiuteranno a vivere l’atmosfera di calore e di festa. La città di Chiusi è pronta così ad abbracciare il Natale 2019 all’insegna della cultura e della tradizione, con musica, offerte e divertimento per grandi e piccoli.”

Il cartellone di eventi natalizi comprende anche due spettacoli della stagione teatrale 2019/2020 al Teatro Mascagni nonché l’iniziativa “A tu per tu” che permetterà al pubblico di incontrare gli attori prima dello spettacolo (4 dicembre 18.30 incontro con Alessandro Serra-7 gennaio incontro con Alessandro Benvenuti). Per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno, inoltre, i ristoranti di Chiusi proporranno uno speciale menù di San Silvestro che è oggetto anche di proposte turistiche consultabili sul sito ExperienceChiusi.com. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito visitchiusi.it oppure prolocochiusi.it. Per contattare l’ufficio turistico proloco Chiusi si può fare riferimento al numero 0578227667 dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30.