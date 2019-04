Chiusi: torna dal 5 aprile il Valdichiana GranTour

Free transfer verso le Necropoli Etrusche ed il lago tutti i venerdì e la domenica

CHIUSI. Da venerdì 5 Aprile torna a fare tappa a Chiusi il bus turistico Valdichiana GranTour, progetto nato dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese sviluppato in collaborazione con la Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana che, come lo scorso anno, accompagnerà, anche per il 2019, cittadini e turisti alla scoperta delle molte peculiarità territoriali: da quelle culturali a quelle naturalistiche ed enogastronomiche.

Chiusi fa parte dell’itinerario giallo “Sulle tracce degli Etruschi” che tocca Montepulciano, Chianciano Terme, Sarteano, Chiusi e Città della Pieve. A Chiusi il bus turistico sightseeing sosterà alla fermata nei pressi di Piazza Duomo, di fronte all’Ufficio Turistico Comunale ed in prossimità del Museo Nazionale Etrusco, ogni venerdì e domenica alle ore 10.35, 12.50, 15.50 e 18.05. Dalla fermata di Piazza Duomo i turisti potranno scegliere di visitare il centro storico ed i suoi Musei (Museo Nazionale Etrusco, Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna e Museo Civico “La città sotterranea”) e nel contempo di fare visita alle necropoli etrusche, distanti pochi chilometri dal centro, grazie ad un servizio di free trasfer aggiuntivo messo a disposizione dal Comune tutti i venerdì e domenica fino a fine settembre, che li porterà anche fino al lago. La navetta transfer che parte da Piazza Duomo è completamente gratuita per i possessori del biglietto unico “Musei Città di Chiusi Card” oppure del biglietto singolo di uno dei Musei o il biglietto del bus Valdichiana Grantour.

“Siamo soddisfatti di riuscire a garantire questi importanti servizi – sottolineano il sindaco Bettollini ed il vicesindaco Lanari – che già alla prima uscita hanno fatto registrare un notevole interesse: i bus turistici sightseeing sono un modo nuovo di scoprire il nostro territorio in un’ottica di sinergia e di sistema che valorizza le peculiarità di ogni Città della Valdichiana e, in particolare a Chiusi, coniugati al biglietto unico museale e al free transfer, rappresentano un’offerta molto interessante per cittadini e turisti che desiderano visitare, scoprire e fare esperienze in maniera nuova ed affascinante”

Per il progetto Valdichiana GranTour il Comune ha investito circa 14 mila euro oltre a circa 6 mila euro per le navette che fanno tappa alle necropoli etrusche e al lago. Le info sul Valdichiana Grantour possono essere reperite sul sito internet della Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana Senese o direttamente sul sito www.valdichianagrantour.it (dove si possono anche prenotare i biglietti on line), mentre per le informazioni ed i biglietti Museali della Città di Chiusi si può fare riferimento al portale visitChiusi.it o nei Musei o direttamente all’Ufficio Turistico Proloco Chiusi www.prolocochiusi.it tel. 0578/227667.