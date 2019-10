Chiusi: Sei posti alla Pubblica Assistenza per il Servizio Civile

La domanda può essere presentata da tutti i ragazzi e ragazze con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni

CHIUSI. C’è tempo fino al 10 ottobre per compilare la domanda relativa al Servizio Civile Universale e chiedere di svolgere l’attività presso la Pubblica Assistenza di Chiusi. La domanda può essere presentata da tutti i ragazzi e ragazze con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. In caso di esito positivo il Servizio Civile Universale avrà una durata di 12 mesi, un impegno totale di 25 ore settimanali e una retribuzione di 439 euro mensili. Sei i posti a disposizione della Pubblica Assistenza di Chiusi, che è pronta ad accogliere i ragazzi anche attraverso un’offerta formativa importante che porterà a conseguire il livello base e il livello avanzato di primo soccorso e del soccorso in emergenza.

“I ragazzi che verranno a fare il Servizio Civile Universale alla Pubblica Assistenza – dichiara il presidente Enzo Fiorini– troveranno ad accoglierli un ambiente positivo e propositivo che li preparerà ad affrontare anche le sfide del lavoro e della vita. Le passate esperienze sono state tutte molto positive e lo conferma la decisione di tanti ragazzi che, al termine del Servizio Civile, hanno deciso di proseguire come volontari.”

Tutte le operazioni necessarie per l’avvio dei giovani al Servizio Civile Universale sono di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanile e Ufficio del Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (sito: www.serviziocivile.gov.it – – URP dell’Ufficio del Servizio Civile Universale (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) urp@serviziocivile.it) Contatti dell’ufficio del Servizio civile regionale per eventuali informazioni: Balatresi Francesca 0554385147 Bernardini Maria Cristina 0554384208