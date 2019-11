Chiusi: ruba capi d’abbigliamento da regalare alla fidanzata. Preso e denunciato

Due Carabinieri in borghese hanno notato un uomo mentre si liberava di una borsa

CHIUSI. Nella giornata di ieri (212 novembre) i Carabinieri della Stazione di Chiusi Scalo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per furto aggravato un 45enne, nato in Germania, residente a Napoli ma di fatto domiciliato a Montepulciano dove di tanto in tanto lavora come cameriere.

Due Carabinieri del reparto, liberi dal servizio e in abiti civili, mentre si trovavano in Piazza Dante, hanno notato giungere di corsa un uomo che si è liberato di una grossa busta. Insospettiti da tale comportamento, i militari hanno rincorso l’uomo, riuscendo a bloccarlo in prossimità della stazione ferroviaria. Recuperata la busta hanno scoperto che conteneva diversi capi d’abbigliamento di note griffe.

Poco dopo, la centrale operativa dei Carabinieri di Montepulciano ha segnalato loro il furto di alcuni capi d’abbigliamento, avvenuto poco prima in un noto esercizio commerciale di Chiusi, di proprietà di una signora di Cetona, che aveva chiamato il 112.

Tutta la refurtiva, per un valore complessivo di 800 euro circa, è stata immediatamente riconsegnata alla proprietaria. Si tratta di capi d’abbigliamento femminili, che dovevano costituire oggetto di un dono, destinato alla fidanzata dell’uomo denunciato, che poi era andato nel panico durante la fuga, perché la vittima aveva cominciato ad urlare “Al ladro!! Al Ladro!!”.

Il cameriere avrà presto un processo e ha ulteriormente arricchito il proprio notevole palmares di denunce a carico.