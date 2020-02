Chiusi risponde presente agli incontri sul bilancio 2020

Alta partecipazione agli appuntamenti voluti dal sindaco Bettollini

CHIUSI. A Chiusi proseguono gli incontri pubblici con i cittadini organizzati dal sindaco Juri Bettollini per illustrare gli elementi caratterizzanti il bilancio di previsione 2020, che presto sarà chiamato al vaglio del consiglio comunale. I primi cinque incontri si sono svolti: nella Sala Conferenze San Francesco, all’Associazione Auser di Chiusi Scalo, all’Associazione ADA, all’Associazione Auser di Macciano e all’Associazione Volto Amico di Montallese e in ogni occasione la risposa dei cittadini è stata importante sia dal punto di vista numerico sia per la partecipazione attiva che ha permesso di focalizzare l’attenzione su argomenti specifici richiesti proprio dai cittadini.

“Gli incontri pubblici di condivisione del bilancio – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – rappresentano un momento di importante trasparenza nei confronti dei nostri cittadini perché l’approvazione del bilancio di previsione è un passaggio fondamentale nella vita amministrativa di una città. Questa importanza è percepita in pieno dai nostri cittadini che infatti stanno partecipando numerosi ai vari incontri che abbiamo previsto e per noi questo è un motivo di grande soddisfazione. Come ogni anno stiamo ragionando e incontrando anche le varie sigle sindacali e associazioni di categoria per fare in modo che il nostro bilancio continui a rappresentare l’espressione di risposta più vasta possibile alla società in termini di opportunità lavorative e sostegno alle famiglie”.

Durante ogni incontro, oltre a tracciare le linee guida del bilancio di previsione 2020, sono stati affrontati temi specifici come ad esempio i lavori pubblici nel centro storico che stanno riguardando tre luoghi storici e iconici della città: ex lavatoi, Parco dei Forti e Giardini del Prato. Il calendario degli incontri proseguirà fino a mercoledì 26 febbraio: oggi (venerdì 21 febbraio ore 21) l’appuntamento sarà presso la Pubblica Assistenza di Chiusi; lunedì 24 febbraio sono ben tre gli incontri programmati: Associazione Auser di Chiusi Città (ore 15), Confraternita Misericordia RA Morviducci (ore 18) e Montevenere (ore 21 presso la sede del Partito Democratico). Ultimo appuntamento, infine, mercoledì 26 febbraio alle ore 21 presso i locali ex Readytec.