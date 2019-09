Chiusi: raccolta differenziata oltre quota 80 per cento

L'assessore Andrea Micheletti

CHIUSI. Il Comune di Chiusi continua a migliorare la percentuale di raccolta differenziata arrivando ad oltrepassare il muro di oltre l’80% (80,22%). E’ questo il dato emerso dall’analisi dei primi sette mesi del 2019, che ha visto anche alcuni picchi a gennaio e a luglio rispettivamente a 82,06% e 81,77%.

“Siamo molto soddisfatti dei dati emersi nella prima parte dell’anno – sottolinea l’assessore all’ambiente Andrea Micheletti – il merito è dei cittadini che hanno risposto molto bene al nuovo servizio di raccolta porta a porta esteso alle frazioni. Crediamo che anche la seconda parte dell’anno sarà in linea con quanto visto fino ad ora considerata, anche, la grande attenzione all’ambiente e alla raccolta differenziata dimostrata durante lo svolgimento di tutte le iniziative estive che si sono svolte nella nostra città; ultima in ordine di tempo i Ruzzi della Conca completamente plastic free. Continueremo ad investire su questa linea per raggiungere la migliore percentuale di raccolta differenziata possibile.”

A questo scopo il Comune di Chiusi sta già organizzando l’annuale consegna del kit di sacchetti per la raccolta differenziata destinati alle famiglie. Come sempre la consegna avverrà in più fasi, che saranno a breve comunicate.