Chiusi: Motoriamente Basket organizza tre giorni di livello nazionale

Al PalaCoopersport si confronteranno Valtarese, Antes Viterbo, Cestistica Spezzina e Moncalieri

CHIUSI. I talenti del basket giovanile nazionale tornano a Chiusi per una tre giorni valida per l’accesso alle finali nazionali. Da lunedì 12 a mercoledì 14 marzo presso il PalaCoopersport di Chiusi si confronteranno alcune delle atlete under 20 femminile che ambiscono al titolo di migliori cestiste d’Italia. L’evento per il secondo anno consecutivo è organizzato dalla Motoriamente Basket Chiusi. Sul parquet del PalaCoopersport si confronteranno le formazioni di BC Valtarese, Antes Viterbo, Cestistica Spezzina e Moncalieri.

“Siamo orgogliosi – sottolinea Marco Cortellessa presidente Motoriamente Basket Chiusi – di essere stati scelti ancora una volta per l’organizzazione di questo evento perché significa che abbiamo lavorato bene e consolidato la nostra struttura. Stiamo lavorando per pubblicizzare il nostro territorio a livello di federazione e l’assegnazione di queste organizzazioni vuol dire che anche da Roma hanno avuto dei feedback positivi. Siamo sicuri che lavorando come fatto fin ora riusciremo ad offrire sempre un’accoglienza migliore. Buona pallacanestro a tutti.”

La vincente delle quattro squadre che si affronteranno guadagnerà l’accesso alle finali nazionali che si svolgeranno il fine settimana di Pasqua a Seregno.