Chiusi: Lunedì 13 maggio Open Day al Girasole

CHIUSI. Lunedì 13 maggio, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, si svolgerà l’Open Day del Nido d’infanzia “Il Girasole” di Chiusi. L’iniziativa è stata organizzata per offrire l’opportunità a tutti i genitori, con bimbi dai 3 mesi di conoscere gli spazi, il personale nonché il programma educativo. Durante l’iniziativa i genitori saranno accompagnati alla scoperta del nido dalle educatrici che presenteranno anche i servizi organizzati per la crescita dei bambini. Il Nido il Girasole è stato

recentemente riconosciuto come una struttura di eccellenza per la zona Valdichiana senese, e a questo proposito il sindaco e l’assessore all’infanzia, insieme al responsabile comunale Marco Socciarelli, hanno organizzato una giornata di ringraziamento dedicata alle educatrici e alla cooperativa che gestisce l’organizzazione del nido.

“La giornata dell’open day – sottolinea l’assessore all’infanzia Sara Marchini – è un’ottima occasione per conoscere meglio una struttura che si caratterizza per la grande qualità sia degli ambienti sia del servizio. Siamo soddisfatti, che gli investimenti fatti nella prima parte del mandato abbiano contribuito ad innalzare la qualità del nostro nido d’infanzia fino a farlo riconoscere di rilevanza e non solo. Per questo un ringraziamento sentito lo dobbiamo rivolgere alle educatrici che dimostrano ogni giorno di avere veramente a cuore la crescita del bambino.”

Recentemente le tariffe mensili del nido d’Infanzia “Girasole” del Comune di Chiusi, sia per l’anno educativo in corso (marzo/giugno) sia per l’inizio del prossimo anno (settembre/dicembre), sono diminuite in una forbice tra il 35 e il 60% il base alla fascia Isee della famiglia. L’abbattimento della retta è stata resa possibile grazie al Piano Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione della così detta legge Buona Scuola. Rispetto allo scorso anno la forbice di

riduzione della retta è aumentata sensibilmente e questo grazie ad un aumento delle risorse destinate al Comune di Chiusi, che in totale ammontano quest’anno a circa 26 mila euro di cui 3 mila sono stati investiti per coprire parte del costo del servizio di prolungamento

della scuola dell’infanzia del Bagnolo dalle ore 16.15 alle ore 17.30.