Chiusi: l’area di sgambatura cani Hachiko pronta all’inaugurazione

CHIUSI. Sabato prossimo (30 marzo) alle ore 10.30 sarà inaugurata la prima “area sgambatura cani” del Comune di Chiusi. Lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe è stato ricavato da un terreno, di circa 2 mila metri quadrati, finora inutilizzato nella zona della “Boncia Bassa” (Via dei Mille – di fronte uffici Euroscavi). L’area di sgambatura è caratterizzata da una zona nella quale i cani potranno correre liberamente e una attrezzata con un percorso di agility dog, ovvero con una serie di ostacoli pensati per il mantenimento della forma fisica e psicologica del cane.

Anche i proprietari potranno contare su una serie di servizi (panchine, cestini, sacchetti per le defecazioni, percorso pedonale) che renderanno più piacevole il tempo passato in compagnia del proprio cane. Altra caratteristica particolare è la presenza di una fontanella “programmata” che permetterà il corretto abbeveramento dei cani evitando il ristagnamento dell’acqua grazie ad un sistema di ripulitura automatica. L’area di sgambatura sarà sempre gratuita, ma i proprietari dovranno comunque fare una specifica richiesta di iscrizione in Comune e autocertificare che il cane di proprietà è vaccinato, non pericoloso e in generale in buona salute. Infatti, presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico è già possibile riempire la richiesta e ricevere il contrassegno personale per accedere all’area. I lavori per la realizzazione dell’area di sgambatura hanno avuto un piano finanziario di circa 20 mila euro; terminata l’inaugurazione la ditta esecutrice dei lavori offrirà un piccolo buffet a tutti i partecipanti.