Chiusi: la variante generale pubblicata nel Bollettino della Regione

Dalla data di pubblicazione chiunque sia interessato, nei 60 giorni successivi, può accedere e consultare la documentazione nonché presentare proprie osservazioni

CHIUSI. Mercoledì 27 febbraio è stato pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l’avviso di adozione della Variante Generale al Piano Operativo della Città di Chiusi. Dalla data di pubblicazione chiunque sia interessato, nei 60 giorni successivi, può accedere e consultare la documentazione nonché presentare proprie osservazioni inoltrandole a: Comune di Chiusi, Piazza XX Settembre n. 1, 53043 Chiusi (SI). Per l’invio delle osservazioni è possibile utilizzare due modalità: invio tramite posta elettronica certificata con file in formato pdf e sottoscritto con firma digitale all’indirizzo protocollo.chiusi@legalmail.it oppure presentazione in unica copia all’ufficio protocollo del Comune o invio per posta. Le osservazioni dovranno indicare espressamente l’oggetto del documento osservato.

“La pubblicazione della variante generale nel bollettino ufficiale della Regione Toscana – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – è un passaggio fondamentale di partecipazione e trasparenza. Il Piano Operativo della nostra città, che ricordo essere stato il primo conformato alle norme paesaggistiche della Regione Toscana, è uno strumento che cambia la concezione generale dello sviluppo possibile del nostro territorio e per questo è importante che il processo, dal quale questo cambiamento è scaturito, sia il più partecipato possibile da parte dei cittadini. E’ con questo spirito che abbiamo già organizzato un primo incontro pubblico aperto a cittadini e professionisti, che possiamo definire essere stato molto positivo. Dal 27 febbraio sono iniziati i 60 giorni possibili per presentare le osservazioni alla Variante Generale e invito chiunque sia interessato ad accedere alla documentazione e a presentare le proprie osservazioni che saranno poi analizzate in modo attento e propositivo al fine di dare una risposta esauriente e soddisfacente.”

Le osservazioni relative alla Variante al Piano Operativo dovranno essere presentate al Sindaco. Le osservazioni relative al Rapporto Ambientale- VAS e valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 25 della LR 10/2010, dovranno essere presentate all’autorità competente e all’autorità procedente