Chiusi: Inaugurato il parcheggio e il parco giochi di Piazza XXVI Giugno

L’inaugurazione è stata organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato delle Contrade di Chiusi

CHIUSI. L’inaugurazione del nuovo parcheggio e del nuovo parco giochi di Piazza XXVI Giugno a Chiusi Stazione è stata festeggiata da circa 500 cittadini, che si sono ritrovati per vedere con i propri occhi la riqualificazione di un angolo della città da sempre molto frequentata e adesso anche particolarmente gradevole ed accogliente. L’inaugurazione è stata organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato delle Contrade di Chiusi, che proprio nell’area di Piazza XXVI Giugno organizzerà la festa della 39° edizione dei Ruzzi della Conca. Il nuovo parcheggio, realizzato in tempi record (circa 20 giorni), è stato oggetto di lavori importanti che hanno interessato, oltre ad asfalti e segnaletica, anche tutta la rete di sottoservizi. I nuovi 50 spazi di sosta ricavati rimarranno gratuiti e a lunga sosta così da essere utilizzati sia a servizio degli uffici e dei negozi circostanti, sia a servizio della stazione ferroviaria oppure in occasione di feste o fiere. Il nuovo parco giochi di Piazza XXVI Giugno è stato, invece, realizzato per venire incontro alle esigenze dei più piccoli. A questo proposito sono stati installati una serie di strutture (girello, piramide di corde, due chioschetti, altalene, giochi a molla, un castello) che si distinguono per funzionalità e sicurezza. Il gioco più gettonato dalle bambine e dai bambini del parco è senza dubbio la grande teleferica che è diventato una vera e proprio attrazione per i più piccoli. In tutti i giochi sono stati montati anche degli speciali pavimenti antitrauma così da attutire eventuali cadute.

“Una doppia inaugurazione veramente importante – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micheletti – che ci rende soddisfatti per essere riusciti a realizzare un parco giochi molto bello e funzionale, che sta facendo la felicità dei nostri ragazzi e anche un parcheggio asfaltato con ben 50 posti auto oltre a tutti i sottoservizi. L’area di Piazza XXVI Giugno ha cambiato completamente volto e adesso è uno degli angoli più belli ed accoglienti di Chiusi Scalo. A questo proposito vogliamo ringraziamo i presidenti e tutto il Comitato delle Contrade per aver deciso di organizzare la festa della 39° edizione dei Ruzzi proprio in Piazza XXVI Giugno. Per tutto quello che è stato realizzato è importante inoltre ringraziare i tecnici e gli operai del Comune della Città di Chiusi che, insieme agli operai di una ditta esterna, hanno lavorato in tempi celeri alla realizzazione del parcheggio e delle opere di urbanizzazione. Infine vogliamo ringraziamo la Regione Toscana per la concessione di un importante contributo che, insieme alla risorse provenienti dal bilancio comunale, ci ha permesso di completare e migliorare il parco giochi di Piazza XXVI Giugno.”

“Il progetto del nuovo parco giochi di Piazza XXVI Giugno – dichiara il consigliere regionale Stefano Scaramelli – rientra nelle opere che, come Regione, siamo stati in grado di finanziare nell’ottica di sviluppo dei centri commerciali naturali. Sono molto soddisfatto che questo angolo della Città di Chiusi sia diventato così bello e funzionale anche grazie all’intuizione del Comune di riqualificare un parcheggio da sempre importante per la comunità. Questi due progetti hanno ridato centralità ad un intero quartiere di Chiusi Scalo, che adesso sarà sicuramente più frequentato dalle famiglie, come del resto stiamo già vedendo.”

“Siamo molto contenti – dichiara Don Antonio Canestri presidente del Comitato delle Contrade di Chiusi – di aver spostato la nostra festa in un’area così bella e funzionale. A questo scopo invitiamo tutti a partecipare alla 39° edizione dei Ruzzi della Conca, che inizieranno venerdì’ 30 agosto e proseguiranno fino a domenica 8 settembre con la sfida della palla al bracciale e poi lunedì 9 settembre con la solenne processione per le vie di Chiusi Scalo.”

I lavori al nuovo parcheggio di Piazza XXVI Giugno hanno avuto un costo di circa 85 mila euro mentre il nuovo parco giochi è costato circa 25 mila euro ed è stato realizzato in collaborazione tra Comune di Chiusi e Regione Toscana. La doppia inaugurazione è stata festeggiata grazie allo spettacolo dei tamburini e sbandieratori del Comitato delle Contrade e con il tradizionale aperitivo a base di panini e dolci offerti dalle Contrade dei Ruzzi della Conca.