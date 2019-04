Chiusi: inaugurato il nuovo scuolabus

CHIUSI. E’ stato inaugurato questa mattina (13 aprile) in Piazza XX Settembre il nuovo scuolabus, che rappresenta la punta di diamante della flotta comunale di automezzi quotidianamente impegnati ad accompagnaregli scolarie. E’ stata una vera e propria festa, alla quale hanno partecipato, oltre al sindaco e agli assessori della giunta, i dipendenti comunali tra cui gli autisti degli scuolabus, soprattutto tanti bambini delle scuole che, accompagnati dalle insegnanti, sono rimasti meravigliati dalla grandezza del nuovo scuolabus.

L’ automezzo ha una capienza di 45 posti totali (42 per gli alunni, 2 per gli accompagnatori e 1 per l’autista), è dotato di cinture di sicurezza in ogni seggiolino.

“E’ lo scuolabus più bello che abbiamo mai visto – dichiarano il sindaco Juri Bettollini e l’assessore all’istruzione Sara Marchini – siamo veramente soddisfatti dell’investimento fatto perché è compito dell’amministrazione garantire la qualità della scuola sotto ogni punto di vista. L’accompagnamento dei bambini da casa a scuola e ritorno, non deve e non può essere sottovalutato perché è assolutamente prioritario che avvenga in modo sicuro e con automezzi di grande qualità. Il nuovo scuolabus, che rappresenta una promessa mantenuta, va ad arricchire una flotta già importante, che però aveva necessità di un aggiornamento. Abbiamo investito risorse importanti, ma ogni euro speso per i nostri ragazzi è un euro investito nel futuro e per questo siamo tanto soddisfatti. E’ stata un’emozione consegnare le chiavi ai nostri autisti, che ringraziamo per l’ottimo lavoro che svolgono quotidianamente. Da lunedì il nuovo scuolabus entrerà ufficialmente in servizio e da quello che abbiamo visto oggi pensiamo proprio che i bambini faranno a gara per essere accompagnati”.

Il nuovo scuolabus è stato acquistato interamente con risorse comunali attraverso un investimento di circa 120 mila euro.