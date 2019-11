Chiusi: in distribuzione i kit per la raccolta differenziata

CHIUSI. Il Comune di Chiusi ha iniziato la consegna del kit per la raccolta differenziata destinata a cittadini ed imprese per l’anno 2019/2020.

La consegna, inziata da qualche giorno, seguirà un preciso calendario: fino a sabato 30 novembre il kit di sacchetti sarà consegnato il località Boncia Bassa via dei Mille numero 11 (locali ex armeria) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; la consegna sarà effettuata anche il sabato, ma soltanto fino alle ore 13.00. Da lunedì 2 dicembre a sabato 14 dicembre la consegna del kit si sposterà nelle frazioni presso l’associazione Auser di Macciano e l’associazione Volto Amico di Montallese. Da lunedì 2 dicembre, inoltre, i kit per la raccolta differenziata potranno essere ritirati anche presso l’uffico URP del Comune di Chiusi durante l’orario di apertura al pubblico. Per il ritiro sarà necessaria una semplice identificazione dell’utente da parte del personale addetto. E’ possibile ritirare i sacchi anche per vicini o conoscenti.

La distribuzione dei sacchetti è possibile grazie alla collaborazione di tutte le associazioni di volontariato del territorio (Auser Chiusi Città, Auser Chiusi Scalo, Auser Macciano, Associazione Ada, Volto Amico e Confraternità della Misericordia) che hanno collaborato anche alla preparazione dei kit. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio URP al numero 0578223651.