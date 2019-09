Chiusi: il 21 Settembre un convegno per parlare di dipendenze

Sarà l'occasione per presentare il punto di ascolto "dillo a me"

CHIUSI. Sabato 21 settembre presso la sala conferenze di San Francesco di Chiusi si svolgerà il convegno “Liberi dalle Dipendenze”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione degli Anziani della provincia di Siena, nasce dall’intento di sensibilizzare la popolazione sulla tematica delle dipendenze nel ciclo di vita. L’evento fa parte di un percorso di contrasto alle dipendenze iniziato dal Comune della Città di Chiusi nel luglio 2018. L’Associazione, che ha già realizzato due incontri sulla tematica, ha stabilito una collaborazione con il SERD della Zona Amiata Val d’Orcia e Valdichiana Senese ed insieme a questo Servizio ha pensato alla realizzazione di uno spazio dove le persone potessero aprirsi e parlare delle loro problematiche. L’incontro, che inizierà alle ore 10:00, sarà quindi l’occasione per presentare il punto di Ascolto “Dillo a me”, che sarà attivo da ottobre presso la Sede operativa dell’Associazione A.D.A. (Via Cassia Aurelia I, 88/90, Chiusi stazione). L’A.D.A. ha voluto fortemente la creazione di un Punto di Ascolto sulle dipendenze perché ha rilevato il bisogno nella comunità di aprirsi su una tematica così delicata di cui spesso ci si vergogna di parlare. E’ da specificare che, oltre a tutelare la riservatezza degli utenti, il servizio è completamente gratuito e sempre in contatto sia con il SERD che con le altre Istituzioni. L’A.D.A. crede che questo Punto di Ascolto apra le porte al colloquio con le famiglie, i giovani e gli anziani. Vuole essere un punto d’ascolto per dubbi e informazioni, e uno strumento per tutti, operatori del settore e cittadini. Sarà quindi un’esperienza di prevenzione, di contatto con il territorio e di analisi: quindi un importante traguardo ma anche punto di partenza.

La presidente dell’A.D.A. Nellina Quitti precisa che per far sì che il Punto di Ascolto possa “decollare” e diventare un punto di riferimento per sensibilizzare la popolazione verso i pericoli delle dipendenze (droga, alcool, fumo, farmaci, ludopatia) è però necessario che sia svolto un lavoro di rete. Proprio per sviluppare sinergie l’evento pensato per il prossimo 21 settembre coinvolge il Comune della Città di Chiusi, l’AUSL Sud Est nei suoi Servizi diversificati (in primis il SERD ma anche l’Ospedale di Nottola), La Società della Salute della Zona, le Scuole (Istituto Comprensivo “Graziano da Chiusi” ed Isituto Superiore Valdichiana) e tutte le Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale). Molto importante per noi è la presenza di un esponente della Regione Toscana che, lavorando sulla tematica, può portare un proprio supporto alla progettazione stessa del Punto di Ascolto.

La Presidente ricorda che vi saranno anche esponenti della Curia Vescovile e si augura che all’iniziativa possano partecipare anche le altre Associazioni in modo tale da coinvolgere la comunità nel contrasto delle dipendenze.