Chiusi ha la più alta percentuale di differenziata della Toscana Sud

CHIUSI. Chiusi ha fatto registrare la più alta percentuale di raccolta differenziata dell’intero bacino dell’ATO Toscana Sud (composto da 104 Comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e della Val di Cornia, in provincia di Livorno). Il comune senese, in un anno, è cresciuto di quasi 15 punti, assestandosi al 79,39% di raccolta differenziata. Un risultato molto importante, ottenuto grazie ad un modello virtuoso di gestione dei rifiuti che vede la sinergia fra l’Amministrazione comunale, l’Ente regolatore ATO Toscana Sud, il gestore dei rifiuti Sei Toscana e la società proprietaria e gestore degli impianti di trattamento dei rifiuti Sienambiente.

“Siamo molto contenti e soddisfatti del risultato raggiunto sul fronte della raccolta differenziata – commentano Juri Bettollini e Andrea Micheletti sindaco e assessore all’ambiente del comune di Chiusi – un risultato che non poteva essere dato per scontato e che premia i cittadini perché aumentare la raccolta differenziata significa scrivere un futuro dove i nostri figli possano convivere con meno rifiuti. L’80% non si raggiunge per caso e un passaggio determinante è stato quello della raccolta porta a porta nelle frazioni, un processo non semplice, ma gestito molto bene sia nella fase di spiegazione e controllo, sia dai cittadini che hanno risposto in modo molto positivo alla novità. Quanto abbiamo raggiunto ci pone di fronte ad una sfida ancora più grande, che si chiama economia circolare. Per vincere questa sfida dobbiamo fare, tutti insieme, un grande scatto culturale che ci porti ad associare la parola rifiuto alla parola opportunità. Questo è il momento storico nel quale dobbiamo dire basta al rifiuto bruciato nei termovalorizzatori, che sono fuori dal tempo e abbracciare l’idea che dal rifiuto possa nascere un nuovo prodotto di consumo quotidiano per tutte le famiglie. Ovviamente per fare questo serviranno impianti di nuova tecnologia, che siano a zero impatto sull’ambiente, a zero emissioni e senza rischi per la salute; soltanto chiudendo il ciclo dei rifiuti in una vera economia circolare andremo a valorizzare la raccolta differenziata ottenendo una riduzione, vera, della tariffa nonché un nuovo futuro per i nostri territori.”

“Chiusi rappresenta un modello virtuoso per tutto il nostro ambito territoriale – dice Paolo Di Prima, direttore generale di ATO Toscana Sud – e questo risultato è dovuto in primis, non tanto al modello di raccolta, ma al rapporto virtuoso che l’amministrazione comunale ha con i propri cittadini. In questo l’amministrazione ha fatto un grande lavoro perché, senza stressare i propri cittadini, ha portato a far comprendere la cultura e il valore della raccolta differenziata.”

Nel comune di Chiusi è attiva da anni la raccolta domiciliare “porta a porta” che prevede il ritiro, secondo un preciso calendario, di carta e cartone, multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, tetrapak e alluminio), organico e indifferenziato. Il Comune dispone anche di una stazione ecologica, in località le Biffe, aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato.

“Ci congratuliamo con gli amministratori e i cittadini di Chiusi, uno di quei Comuni che hanno riprogettato, avvalendosi della nostra struttura tecnica, i sistemi di raccolta del proprio territorio e che hanno deliberato importanti investimenti nelle infrastrutture e attrezzature adibite alla raccolta – commenta il presidente di Sei Toscana Leonardo Masi –. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e ci rallegra, oltre a dimostrare come Sei Toscana, anche grazie ad un clima di intensificata collaborazione con le Amministrazioni comunali ed ATO, disponga degli strumenti e delle professionalità per mettere a disposizione di cittadini e imprese del territorio servizi sempre più all’altezza delle aspettative, efficienti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Unione Europea e dalla Regione Toscana in termini di raccolta differenziata”.

Il dato registrato dal Comune di Chiusi è veramente molto positivo e deve fare un po’ da strada a tutte le altre città “sottolinea Alessandro Fabbrini, presidente di Sienambiente – ”. La Provincia di Siena, ormai da venti anni, è completamente autonoma sia sulla raccolta sia sullo smaltimento del rifiuto; adesso quello che veramente farà la differenza sarà essere in grado di portare il rifiuto a nuova vita completando, quindi, il ciclo dei rifiuti e avviando una vera operazione di economia circolare.

Durante la conferenza stampa il presidente di Sei Toscana Leonardo Masi ha annunciato che il Comune di Chiusi sarà “premiato” per il risultato raggiungo con una pulizia straordinaria e gratuita di un’area verde a scelta dell’amministrazione comunale.