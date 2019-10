Chiusi: Giornata di sport al lago con il Campionato Toscano di Canottaggio

Organizzato dalla società Canottieri P.D’Aloja, ha visto la partecipazione di ben 11 società canottiere toscane

CHIUSI. Nella domenica appena passata il lago di Chiusi è stato il campo gara per il Campionato Toscano di Canottaggio organizzato dalla società Canottieri P.D’Aloja e che ha visto la partecipazione di ben 11 società canottiere toscane. Oltre 180 gli atleti impegnati nelle regate, che hanno abbracciato tutto il mondo del canottaggio; dalla categoria piccoli A (10 anni d’età) fino ai Senior e ai Master. Grazie anche al tempo meteorologico particolarmente favorevole le gare si sono potute svolgere in tranquillità per tutta la durata della competizione ovvero dalle 10.00 di mattina alle 15.00 di sera. La principale novità dell’evento è stata legata all’aspetto della sicurezza; per la prima volta, infatti, è stata presenta in acqua un soccorso nautico della Federazione Italiana Canottaggio oltre che della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco.

“Complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze che sono stati impegnati nel Campionato Regionale di Canottaggio – dichiara l’assessore allo sport Sara Marchini – l’ardore e la passione che questi giovani atleti hanno dimostrato è un esempio sano di come lo sport riesca a trasmettere valori importanti. Anche il meteo ha voluto stare dalla parte degli atleti con una splendida giornata di sole che ha reso il nostro lago perfetto per una bellissima e intensa giornata di sport. Un sentito ringraziamento a tutti gli atleti che hanno partecipato, ai volontari, alle associazioni e società coinvolte e ovviamente alla Canottieri P. D’Aloja per aver organizzato, ancora una volta, un evento che valorizza lo sport e il nostro territorio.”

“E’ stata una giornata molto bella – dichiara Silvano Alfatti presidente Canottieri P.D’Aloja – tutti i ragazzi che hanno partecipato alle gare si sono impegnati al massimo e indipendentemente dalle vittorie sono certo che tutti siano rimasti soddisfatti. Come società non possiamo che fare dei complimenti speciali ai nostri ragazzi per aver affrontato ogni regata con grande maturità e i risultati, che sono arrivati, non sono altro che la conferma di questo grande impegno. Un ringraziamento, inoltre, a tutti gli uomini e le donne che hanno permesso lo svolgersi della manifestazione in sicurezza.”

Il servizio di sicurezza e organizzazione della gara ha visto impegnate oltre 30 persone. La Canottieri P.D’Aloja ja conquistato due ori e, quindi, due titoli regionali con Anita Gnassi nel singolo Junior e Marco Poggiani e Andrea Colucci nel Doppio Cadetti. Oltre ai titoli regionali sono stati conquistati quattro argenti e cinque bronzi per un totale di 11 podi. Al termine delle competizioni si è svolta una dimostrazione di soccorso in acqua con moto d’acqua e gommone. Un equipaggio della Canottieri P.D’Aloja ha simulato ed effettivamente realizzato un ribaltamento in acqua che è stato prontamente recuperato dagli uomini del soccorso.