Chiusi entra a far parte dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

L’iscrizione all’ANPR garantisce maggiore certezza e qualità del dato anagrafico, semplifica alcune operazioni come: cambio residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti

CHIUSI. Il Comune di Chiusi è entrato a far parte dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) ovvero il database di livello nazionale che permette di superare il modello di autocertificazione attuale accorciando ed automatizzando tutte le procedure relative ai dati anagrafici. L’iscrizione all’ANPR garantisce maggiore certezza e qualità del dato anagrafico, semplifica alcune operazioni come: cambio residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti e evita la duplicazione di comunicazione tra le Pubblica Amministrazioni accorciando così i tempi di attesa del cittadino.

“Ogni strumento che semplifica la burocrazia nella vita dei cittadini aumentando e migliorando al tempo stesso un servizio – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – è un passo in avanti molto importante per la qualità della vita delle famiglie. L’ingresso del nostro Comune all’ANPR ci consentirà di svolgere servizi anagrafici più velocemente, ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività oppure effettuare statistiche. Tutto questo rappresenta un’azione importante nell’obiettivo della trasparenza e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che a Chiusi stiamo portando avanti anche con altri strumenti e servizi già ormai ampiamente entrati nell’uso quotidiano dei cittadini, come ad esempio il nuovo sito internet, il portale delle pratiche edilizie online oppure la carta di identità elettronica. Per tutto questo ringraziamo il responsabile del servizio anagrafe e affari generali Dott. Leonardo Mazzini e tutti i dipendenti del servizio.”

Il Comune di Chiusi è una delle prime città in Provincia di Siena ad entrare a far parte dell’ANPR. Quando tutti i Comuni italiani saranno iscritti sarà possibile effettuare, velocemente e in qualunque sportello anagrafe del territorio italiano, operazioni che fino ad ora potevano essere svolte soltanto nel Comune di residenza come richieste di certificati o rilascio di carte d’identità.