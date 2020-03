Chiusi: due nuovi casi di positività al coronavirus

Salgono così a 26 le persone contagiate. Calano quelle in quarantena domiciliare assistita obbligatoria

CHIUSI. Aumentano i casi positivi al Covid-19 a Chiusi. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati dagli operatori sanitari dell’Asl hanno confermato la positività per altre due persone portando il totale a 26 contagiati.

Continua, invece, a scendere il numero delle persone in quarantena domiciliare assistita obbligatoria, che ad oggi ha fatto registrare il minor numero dall’inizio dell’emergenza ovvero 65. Durante la giornata il sindaco di Chiusi ha anche consegnato 700 mascherine sanitarie alle persone impegnate nella gestione dell’emergenza: volontari delle associazioni, medici e infermieri e polizia municipale. Le mascherine arrivate in Comune sono mille con altre mille inviate dalla Regione Toscana e per una parte anche dal Comune di Siena per iniziativa del sindaco.

“Quello che dobbiamo assolutamente cambiare è l’approccio mentale – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – non dobbiamo trovare la scusa per uscire di casa, ma dobbiamo trovare il modo per risolvere le situazioni che si creano quotidianamente restando in casa. E lo dobbiamo fare se vogliamo riassaporare il gusto della piena libertà a cui ci siamo abituati in tutti questi anni. Se non comprendiamo questo semplice concetto quello che rischiamo è la tenuta dei servizi fondamentali ai cittadini; oggi, ad esempio, è arrivata al protocollo del Comune la notizia della chiusura della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiusi perché riscontrato il caso positivo di un agente, che di conseguenza ha fatto scattare i protocolli di quarantena. Per fortuna lo stato di salute di tutti i contagiati è buono compreso anche quelli dei ricoverati in ospedale che mantengono un quadro clinico stabile. A tutti loro invio un abbraccio virtuale come a tutti gli operatori sanitai e volontari delle associazioni ai quali ho consegnato la mascherina inviata dalla Regione Toscana e dal Comune di Siena per le quali ringrazio il primo cittadino. Sono certo che l’Italia saprà uscire da questa emergenza, ma è importante che ognuno faccia la propria parte con grande responsabilità e senso civico”.