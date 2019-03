Chiusi: cordoglio per la scomparsa di Emanuela Bacci

CHIUSI. Da Juri Bettollini, sindaco di Chiusi, riceviamo e pubblichiamo.

“Appresa la tragica notizia della prematura scomparsa della nostra cara Emanuela Bacci esprimo, con il groppo in gola, a nome personale, dell’Amministrazione e di tutto il Consiglio Comunale, il sentimento di più profondo dolore e cordoglio nei confronti dei familiari tutti. A loro va la nostra vicinanza in un momento di enorme dolore che, sono certo, ha lasciato sgomenta tutta la nostra città, della quale Emanuela era assoluta protagonista di vita. Emanuela lascia nel cuore di ognuno di noi l’educazione, l’altruismo e la bellezza d’animo che l’hanno contraddistinta in ogni giorno della sua vita. Un vuoto straziante riempie adesso l’animo di tutti coloro che hanno avuto il piacere vero di aver conosciuto la nostra Emanuela. Di lei conserveremo tutti preziosi ricordi sia come persona sia come artista che, con tanta passione e professionalità, l’ha portata a far crescere anche iniziative importanti ed entrate nella tradizione della nostra città. Un abbraccio Emanuela, che la terra ti sia lieve. Ti voglio ricordare sempre cosi, come in questa foto, quando ebbi l’onore di consegnarti le chiavi per la sede della tua associazione. Ti voglio bene.”.