Chiusi: cordoglio per la morte di Giancarlo Ceccuzzi

CHIUSI. Il sindaco Juri Bettollini e tutta l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Giancarlo Ceccuzzi, presidente dell’Associazione Volto Amico e del Circolo Arci di Montallese e uomo amato e stimato da tutta la comunità della frazione dove viveva da sempre.

“Giancarlo Ceccuzzi resterà sempre nei nostri cuori per essere stata una persona sincera e con un grande cuore – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – Un esempio vero di pacatezza, ma anche di riflessione e di determinazione. La vita frenetica, che stiamo percorrendo, ci porta a sottovalutare l’importanza dei piccoli gesti; quando prendiamo un caffè con una persona cara o quanto ci scambiamo un saluto crediamo sempre che ci saranno altri mille caffè e altri mille saluti senza renderci conto che, invece, potrebbero non essercene altri. Non ero pronto a salutare per l’ultima volta il nostro Giancarlo, nessuno era pronto e adesso la mente non può che viaggiare nella tristezza e nel rammarico di non aver avuto modo di passare qualche altro minuto a parlare di famiglia, di politica, di prospettive, di sociale, di giovani come facevamo sempre. L’assenza di Giancarlo sarà come un silenzio dirompente e ogni volta che la nostra comunità si ritroverà in occasioni piacevoli quel silenzio sarà ancora più forte. Ci mancherai tanto Giancarlo e ti promettiamo che continueremo a voler bene alla frazione di Montallese e a tutto il territorio di Chiusi proprio come hai fatto tu in tutta la tua vita.”

Per i rapporti istituzionali che legavano i sodalizi che rappresentava Giancarlo Ceccuzzi con il Comune di Chiusi durante le esequie l’amministrazione comunale sarà presente in forma ufficiale con il gonfalone e con la fascia tricolore